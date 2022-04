Quest'oggi in Agenda: 08:00 GER Indice GfK (fiducia consumatori) mag;

08:45 FRA Indice fiducia consumatori apr;

10:00 ITA Bilancia commerciale (extra-UE) mar;

14:30 USA Scorte all'ingrosso preliminari mar;

14:30 USA Bilancia commerciale beni mar;

16:00 USA Indice Pending Home Sales (mercato immobiliare) mar;

16:30 USA Variazione settimanale scorte petrolio (EIA);

19:00 EUR Intervento Lagarde (BCE). (AC - www.ftaonline.com)

