di Financial Trend Analysis

Quest'oggi in Agenda: CINA Mercati Hong Kong chiusi per festività;01:30 GIA Tasso di disoccupazione mag;01:30 GIA Inflazione Tokyo giu;01:50 GIA Rapporto Tankan trim2;02:30 GIA Indice S&P Global-Jibun Bank PMI manifatturiero finale giu;03:45 CINA Indice S&P Global - Caixin PMI manifatturiero giu;08:00 GB Indice Nationwide (prezzi abitazioni) giu;09:15 SPA Indice S&P Global PMI manifatturiero giu;09:45 ITA Indice S&P Global PMI manifatturiero giu;09:50 FRA Indice S&P Global PMI manifatturiero finale giu;09:55 GER Indice S&P Global PMI manifatturiero finale giu;10:00 EUR Indice S&P Global PMI manifatturiero finale giu;10:30 GB Indice S&P Global-CIPS PMI manifatturiero finale giu;11:00 ITA Inflazione preliminare giu;11:00 EUR Inflazione preliminare giu;15:45 USA Indice S&P Global PMI manifatturiero finale giu;16:00 USA Spesa in costruzioni mag;16:00 USA Indice ISM manifatturiero giu.