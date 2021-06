Lunedì 21 Giugno 2021

*Acea: Ex Dividendo;

Acsm - Agam: Ex Dividendo;

Algowatt: Cda Bilancio;

Carel Industries: Ex Dividendo;

Dovalue: Ex Dividendo;

Eukedos: Al via opa di La Villa;

Exor N.V.: Ex Dividendo;

Giglio Group: Assemblea Bilancio;

Gvs: Ex Dividendo;

Iren: Ex Dividendo;

Mondo Tv Suisse: Assemblea Bilancio;

Netweek: Assemblea Bilancio;

Nexi: Assemblea STR;

Pirelli: Ex Dividendo;

Poligrafici Printing: Assemblea Bilancio;

Poste Italiane: Ex Dividendo;

Snam: Ex Dividendo;

Stmicroelectronics: Ex Dividendo;

Telecom Italia: Ex Dividendo;

Terna: Ex Dividendo;

Unieuro: Ex Dividendo.