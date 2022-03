Questa settimana in agenda. Lunedì 14 Marzo 2022 **Acea: Cda Bilancio;

Acsm – Agam: Cda Bilancio;

Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna: Cda Bilancio;

Assicurazioni Generali: Cda Bilancio;

Avio: Cda Bilancio;

Biesse: Cda Bilancio;

Cattolica Assicurazioni: Cda Bilancio;

Cembre: Cda Bilancio;

Dba Group: Preconsuntivo Bilancio;

Erg: Cda Bilancio;

Integrated System Credit Consulting Fintech: Cda Bilancio;

Prima Industrie: Cda Bilancio;

Reevo: Cda Bilancio;

Saes Getters: Cda Bilancio;

Saras: Cda Bilancio;

Sciuker Frames: Cda Bilancio;

Servizi Italia: Cda Bilancio. Martedì 15 Marzo 2022 * **Ambienthesis: Cda Bilancio;

Aquafil: Cda Bilancio;

Be: Cda Bilancio;

El.En.: Cda Bilancio;

Esi: Cda Bilancio;

Exprivia: Cda Bilancio;

Eurotech: Cda Bilancio;

Fiera Milano: Cda Bilancio;

Finecobank: Cda Bilancio;

Gruppo Mutuionline: Cda Bilancio;

I Grandi Viaggi: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Il Sole 24Ore: Cda Bilancio;

Irce: Cda Bilancio;

La Doria: Cda Bilancio;

Landi Renzo: Cda Bilancio;

Marr: Cda Bilancio;

Neodecortech: Cda Bilancio;

Next Re Siiq: Cda Bilancio;

Orsero: Cda Bilancio;

Reply: Cda Bilancio;

Safilo Group: Cda Bilancio;

Saipem: Cda Bilancio;

Tamburi: Cda Bilancio;

Triboo: Cda Bilancio. Mercoledì 16 Marzo 2022 * **Arnoldo Mondadori Editore: Cda Bilancio;

Diasorin: Cda Bilancio;

Elica: Cda Bilancio;

Emak: Cda Bilancio;

Garofalo Health Care: Cda Bilancio;

Industrial Stars Of Italy 4: Cda Bilancio;

Intermonte Partners Sim: Cda Bilancio;

Moncler: Cda Bilancio;

Openjobmetis: Cda Bilancio;

Salcef Group: Cda Bilancio;

Snam: Cda Bilancio;

Toscana Aeroporti: Cda Bilancio;

Zucchi: Cda Bilancio. Giovedì 17 marzo 2022 * **A2A: Cda Bilancio;

Aeffe: Cda Bilancio;

Banca Investis: Cda Bilancio;

Banca Profilo: Cda Bilancio;

Bb Biotech: Assemblea Bilancio;

Cellularline: Cda Bilancio;

Cy4Gate: Cda Bilancio;

Dovalue: Cda Bilancio;

Equita Group: Cda Bilancio;

Enel: Cda Bilancio;

Lu-Ve: Cda Bilancio;

Pirelli & C: Cda Bilancio;

Rai Way: Cda Bilancio;

Recordati: Cda Bilancio;

Terna: Cda Bilancio;

Tinexta: Cda Bilancio;

Valsoia: Cda Bilancio;

Webuild: Cda Bilancio;

Wiit: Cda Bilancio. Venerdì 18 marzo 2022 * **Alerion Clean Power: Cda Bilancio;

B.F.: Cda Bilancio;

Bialetti Industrie: Cda Bilancio;

Centrale Del Latte D'Italia: Cda Bilancio;

Confinvest F.L.: Cda Bilancio;

Eni: Presentazione Piano Industriale al 2025;

Fnm: Cda Bilancio;

Interpump Group: Cda Bilancio;

Mondo Tv Suisse S.A.: Cda Bilancio;

Newlat Food: Cda Bilancio;

Nusco: Cda Bilancio;

Pharmanutra: Cda Bilancio. (GD - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.