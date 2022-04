*Lunedì 2 Maggio 2022

*Ascopiave: Ex Dividendo;

Banca Profilo: Ex Dividendo;

Banca Sistema: Ex Dividendo;

Comer Industries: Ex Dividendo;

Compagnia Immobiliare Azionaria: Assemblea Bilancio;

Digitouch: Assemblea Bilancio;

Dovalue: Ex Dividendo;

Expert.Ai: Assemblea Bilancio;

Fope: Ex Dividendo;

Gibus: Ex Dividendo;

Inbre: Ex Dividendo;

Integrated System Credit Consulting Fintech: Assemblea Bilancio;

Intred: Ex Dividendo;

Italian Wine Brands: Ex Dividendo;

Pharmanutra: Ex Dividendo;

It Way: Assemblea Bilancio;

Italgas: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Piaggio: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Sanlorenzo: Ex Dividendo;

Take Off: Ex Dividendo;

Vantea Smart: Ex Dividendo;

Zucchi: Ex Dividendo.

Martedì 3 Maggio 2022

*Amplifon: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Cairo Communication: Assemblea Bilancio;

Cnh Industrial: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Compagnia Dei Caraibi Caraibi: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Davide Campari - Milano: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Edison: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Fullsix: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Rcs Mediagroup: Assemblea Bilancio;

Relatech: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Safilo Group: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Tenaris: Assemblea Bilancio.

Mercoledì 4 Maggio 2022

*Anima Holding: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Ariston Holding N.V.: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Autostrade Meridionali: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Conafi: Assemblea Bilancio;

Enel: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Fenix Entertainment: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Ferrari: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Moncler: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Risanamento: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Technogym: Assemblea Bilancio;

Telecom Italia: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Unicredit: Informazioni Periodiche Aggiuntive.

Giovedì 5 Maggio 2022

*Banca Monte Dei Paschi Di Siena: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Banca Profilo: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Banco Bpm: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Banco Di Desio E Della Brianza: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Cementir Holding: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Comer Industries: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

D'Amico International Shipping: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Ediliziacrobatica: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Fincantieri: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

H-Farm: Assemblea Bilancio;

Igd: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Intercos: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Intred: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Inwit: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Leonardo: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Net Insurance: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Nexi: Assemblea Bilancio;

Sanlorenzo: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Stellantis: Informazioni Periodiche Aggiuntive.

Venerdì 6 Maggio 2022

*Credito Emiliano: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Diasorin: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Intek Group: Assemblea Bilancio;

Intesa Sanpaolo: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Nusco: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Seri Industrial: Assemblea Bilancio.

