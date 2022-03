Questa settimana in agenda. Lunedì 28 Marzo 2022

*Abc Company: Cda Bilancio;

Acquazzurra: Cda Bilancio;

Alfonsino: Cda Bilancio;

Altea Green Power: Cda Bilancio;

Bioera: Assemblea ORD;

Casasold: Cda Bilancio;

Circle: Cda Bilancio;

Comal: Cda Bilancio;

Comer Industries: Cda Bilancio;

Csp International: Cda Bilancio;

Dhh: Cda Bilancio;

Digital360: Cda Bilancio;

Directa Sim: Cda Bilancio;

Doxee: Cda Bilancio;

Eles: Cda Bilancio;

Farmacosmo: Data prevista di ammissione su EGM;

Fos: Cda Bilancio;

Gel: Cda Bilancio;

Health Italia: Assemblea Bilancio,

Cda Bilancio;

Illa: Cda Bilancio;

Industrie Chimiche Forestali: Cda Bilancio;

Intred: Cda Bilancio;

Intek Group: Cda Bilancio;

Maps: Cda Bilancio;

Mit Sim: Cda Bilancio;

Monrif: Cda Bilancio;

Omer: Cda Bilancio;

Osai Automation System: Cda Bilancio;

Pattern: Cda Bilancio;

Philogen: Cda Bilancio;

Pierrel: Cda Bilancio;

Plc: Cda Bilancio;

Powersoft: Cda Bilancio;

Rocket Sharing Company: Cda Bilancio;

Sababa Security: Cda Bilancio;

Star7: Cda Bilancio;

Take Off: Cda Bilancio;

Technoprobe: Cda Bilancio;

Tecma Solutions: Cda Bilancio;

Trendevice: Cda Bilancio;

Ulisse Biomed: Cda Bilancio;

Unidata: Cda Bilancio.

Martedì 29 marzo 2022

*4Aim Sicaf: Assemblea Bilancio;

Algowatt: Cda Bilancio;

Ambromobiliare: Cda Bilancio;

Borgosesia: Cda Bilancio;

Caleffi: Cda Bilancio;

Cleanbnb: Cda Bilancio;

Compagnia Dei Caraibi: Cda Bilancio;

Costamp Group: Cda Bilancio;

Culti Milano: Assemblea Bilancio;

Ediliziacrobatica: Cda Bilancio;

Energica: Cda Bilancio;

Expert.Ai: Cda Bilancio;

Gpi: Cda Bilancio;

Grifal: Cda Bilancio;

Innovatec: Cda Bilancio;

International Care Company: Cda Bilancio;

Iren: Cda Bilancio;

Kolinpharma: Cda Bilancio;

Leone Film Group: Cda Bilancio;

Notorious Pictures: Cda Bilancio;

Premia Finance: Cda Bilancio;

Racing Force: Cda Bilancio;

Relatech: Cda Bilancio;

Sg Company: Cda Bilancio;

Shedir Pharma Group: Cda Bilancio;

S.I.F. Italia: Cda Bilancio;

Soluzione Tasse: Cda Bilancio;

Sostravel.Com: Cda Bilancio;

Tenax International: Cda Bilancio.

Mercoledì 30 Marzo 2022

*Alfio Bardolla Training Group: Cda Bilancio;

Arterra Bioscience: Cda Bilancio;

Autostrade Meridionali: Assemblea Bilancio;

B.F.: Cda Bilancio;

Clabo: Cda Bilancio;

Cofle: Cda Bilancio;

Convergenze: Cda Bilancio;

Copernico Sim: Cda Bilancio;

CyBEROO: Cda Bilancio;

Defence Tech Holding: Cda Bilancio;

Digital Value: Cda Bilancio;

Esautomotion: Cda Bilancio;

Fabilia Group: Cda Bilancio;

Farmaè: Cda Bilancio;

Fervi: Cda Bilancio;

Fine Foods: Cda Bilancio;

FinlogIC: Cda Bilancio;

Giglio Group: Cda Bilancio;

Igeamed: Cda Bilancio;

Ilpra: Cda Bilancio;

Labomar: Cda Bilancio;

Longino & Cardenal: Cda Bilancio;

Marzocchi pompe: Cda Bilancio;

Medica: Cda Bilancio;

Meglioquesto: Cda Bilancio;

Prismi: Cda Bilancio;

Radici: Cda Bilancio;

Renergetica: Cda Bilancio;

Rosss: Cda Bilancio;

Sol: Cda Bilancio;

Spindox: Cda Bilancio;

S.S. Lazio: Relazione Semestrale;

Ucapital24: Cda Bilancio;

Vimi Fasteners: Cda Bilancio.

Giovedì 31 Marzo 2022

*A.L.A.: Cda Bilancio;

Anima Holding: Assemblea Bilancio;

Assiteca: Relazione Semestrale;

Bff Bank: Assemblea Bilancio;

Casta Diva: Cda Bilancio;

Datrix: Preconsuntivo Bilancio;

Digitouch: Cda Bilancio;

Edison: Assemblea Bilancio;

Eukedos: Assemblea Bilancio;

Franchi Umberto Marmi: Assemblea Bilancio;

Gismondi 1754: Cda Bilancio;

H-Farm: Cda Bilancio;

Lucisano Media Group: Cda Bilancio;

Monnalisa: Cda Bilancio;

Nvp: Preconsuntivo Bilancio;

Planetel: Cda Bilancio;

Reti: Assemblea Bilancio;

Rosetti Marino: Cda Bilancio;

Società Editoriale Il Fatto: Cda Bilancio;

Venerdì 1° Aprile 2022

*Nessun evento societario in agenda. (GD - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.