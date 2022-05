Lunedì 9 Maggio 2022

*Aquafil: Ex Dividendo;

Arterra Bioscience: Ex Dividendo;

Avio: Ex Dividendo;

B&C Speakers: Ex Dividendo;

Bper: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Cembre: Ex Dividendo;

Conafi: Ex Dividendo;

Directa Sim: Ex Dividendo;

Ediliziacrobatica: Ex Dividendo;

Eles: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Esautomotion: Ex Dividendo;

Exprivia: Ex Dividendo;

Farmacosmo: Ex Dividendo;

Fervi: Ex Dividendo;

Industrie Chimiche Forestali: Ex Dividendo;

Intermonte Partners Sim: Ex Dividendo;

Gefran: Ex Dividendo;

Igd: Ex Dividendo;

Intek Group: Assemblea Bilancio;

Italmobiliare: Ex Dividendo;

Labomar: Ex Dividendo;

Lu-Ve: Ex Dividendo;

Marzocchi Pompe: Ex Dividendo;

Notorious Pictures: Ex Dividendo;

Omer: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Openjobmetis: Ex Dividendo;

Orsero: Ex Dividendo;

Pharmanutra: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Piovan: Ex Dividendo;

Powersoft: Ex Dividendo;

Premia Finance: Ex Dividendo;

Shedir Pharma Group: Ex Dividendo;

Sit: Ex Dividendo;

The Italian Sea Group:

Ex Dividendo; T.P.S.: Ex Dividendo;

Unidata: Ex Dividendo;

Valsoia: Informazioni Periodiche Aggiuntive, Ex Dividendo;

Zignago Vetro: Ex Dividendo.