Oggi in agenda. Almawave: Assemblea Bilancio;

Assiteca: Assemblea STR;

Banca Carige: Assemblea Bilancio;

Banca Generali: Assemblea Bilancio;

Be: Assemblea Bilancio;

Bfc Media: Assemblea Bilancio;

Brembo: Assemblea Bilancio;

Cementir Holding: Assemblea Bilancio;

Clabo: Informazioni periodiche aggiuntive;

Coima Res: Assemblea Bilancio;

Covivio: Assemblea Bilancio, Informazioni periodiche aggiuntive;

Crowdfundme: Assemblea Bilancio;

Dea Capital: Assemblea Bilancio;

Enav: Cda Bilancio;

Finlogic: Informazioni periodiche aggiuntive;

Growens: Assemblea Bilancio;

Id-Entity Sa: Assemblea Bilancio;

Indel B: Cda Bilancio;

Italmobiliare: Assemblea Bilancio;

Matica Fintec: Assemblea Bilancio;

Moncler: Assemblea Bilancio;

Ovs: Cda Bilancio;

Saes Getters: Assemblea Bilancio;

Tesmec: Assemblea Bilancio;

Wiit: Assemblea Bilancio.

