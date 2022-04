Oggi in agenda. Abc Company: Assemblea Bilancio;

Acquazzurra: Assemblea Bilancio;

A.L.A.: Assemblea Bilancio;

Alfonsino: Assemblea Bilancio;

Ariston Holding N.V.: Assemblea Bilancio;

Arterra Bioscience: Assemblea Bilancio;

Azimut Holding: Assemblea Bilancio;

A2A: Assemblea Bilancio;

Aeffe: Assemblea Bilancio;

Aquafil: Assemblea Bilancio;

Arnoldo Mondadori Editore: Assemblea Bilancio;

Ascopiave: Assemblea Bilancio;

Avio: Assemblea Bilancio;

Banca Finnat Euramerica: Assemblea Bilancio;

Banca Ifis: Assemblea Bilancio;

Banca Intermobiliare: Assemblea Bilancio;

Banca Profilo: Assemblea Bilancio;

Banca Sistema: Assemblea Bilancio;

Bialetti Industrie: Assemblea Bilancio;

Centrale Del Latte D'Italia: Assemblea Bilancio;

Circle: Assemblea Bilancio;

Comal: Assemblea Bilancio;

Costamp Group: Assemblea Bilancio;

Cover 50: Assemblea Bilancio;

Credito Emiliano: Assemblea Bilancio;

Destination Italia: Assemblea Bilancio;

Dhh: Assemblea Bilancio;

Digital360: Assemblea Bilancio;

Directa Sim: Assemblea Bilancio;

Dovalue: Assemblea Bilancio;

Doxee: Assemblea Bilancio;

Ediliziacrobatica: Assemblea Bilancio;

Eles: Assemblea Bilancio;

Elica: Assemblea Bilancio, Informazioni periodiche aggiuntive;

Enervit: Assemblea Bilancio;

Eni: Informazioni periodiche aggiuntive;

Eprice: Assemblea Bilancio;

Equita Group: Assemblea Bilancio;

Eurotech: Assemblea Bilancio;

Exprivia: Assemblea Bilancio;

Falck Renewables: Assemblea Bilancio;

Finanza.Tech: Assemblea Bilancio;

Finecobank: Assemblea Bilancio;

Fope: Assemblea Bilancio;

Franchi Umberto Marmi: Informazioni periodiche aggiuntive;

Fullsix: Assemblea Bilancio;

Gambero Rosso: Assemblea Bilancio;

Gefran: Assemblea Bilancio;

Gel: Assemblea Bilancio;

Giglio.Com: Assemblea Bilancio;

Grifal: Assemblea Bilancio;

Gruppo Mutuionline: Assemblea Bilancio;

Gvs: Assemblea Bilancio;

Hera: Assemblea Bilancio;

Illa: Assemblea Bilancio;

Illimity Bank: Assemblea Bilancio;

Industrie Chimiche Forestali: Assemblea Bilancio;

Innovatec: Assemblea Bilancio;

International Care Company: Assemblea Bilancio;

Intred: Assemblea Bilancio;

Irce: Assemblea Bilancio;

Kolinpharma: Assemblea Bilancio;

Maps: Assemblea Bilancio;

Marr: Assemblea Bilancio;

Monrif: Assemblea Bilancio;

Net Insurance: Assemblea Bilancio;

Newlat Food: Assemblea Bilancio;

Orsero: Assemblea Bilancio;

Pattern: Assemblea Bilancio;

Piovan: Assemblea Bilancio;

Piteco: Assemblea Bilancio;

Powersoft: Assemblea Bilancio;

Prima Industrie: Assemblea Bilancio;

Racing Force: Assemblea Bilancio;

Ratti: Assemblea Bilancio;

Relatech: Assemblea Bilancio;

Sababa Security: Assemblea Bilancio;

Sabaf: Assemblea Bilancio;

Safilo Group: Assemblea Bilancio;

Sanlorenzo: Assemblea Bilancio;

Seri Industrial: Cda Bilancio;

Softec: Assemblea Bilancio;

Softlab: Assemblea Bilancio;

Sostravel.com: Assemblea Bilancio;

Star7: Assemblea Bilancio;

Take Off: Assemblea Bilancio;

Tamburi: Assemblea Bilancio;

Tenax International: Assemblea Bilancio;

Tinexta: Assemblea Bilancio;

Toscana Aeroporti: Assemblea Bilancio;

Trendevice: Assemblea Bilancio;

Ulisse Biomed: Assemblea Bilancio;

Unidata: Assemblea Bilancio, Informazioni periodiche aggiuntive;

Unipol: Assemblea Bilancio;

Webuild: Assemblea Bilancio;

Vantea Smart: Assemblea Bilancio;

Zucchi: Assemblea Bilancio. (GD - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.