Ascopiave: Ex Dividendo;

Banca Profilo: Ex Dividendo;

Banca Sistema: Ex Dividendo;

Comer Industries: Ex Dividendo;

Compagnia Immobiliare Azionaria: Assemblea Bilancio;

Digitouch: Assemblea Bilancio;

Dovalue: Ex Dividendo;

Expert.Ai: Assemblea Bilancio;

Fope: Ex Dividendo;

Gibus: Ex Dividendo;

Inbre: Ex Dividendo;

Integrated System Credit Consulting Fintech: Assemblea Bilancio;

Intred: Ex Dividendo;

Italian Wine Brands: Ex Dividendo;

Pharmanutra: Ex Dividendo;

It Way: Assemblea Bilancio;

Italgas: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Piaggio: Informazioni Periodiche Aggiuntive;

Sanlorenzo: Ex Dividendo;

Take Off: Ex Dividendo;

Vantea Smart: Ex Dividendo;

Zucchi: Ex Dividendo.

(GD - www.ftaonline.com)