Oggi in agenda.

A2A: Ex dividendo;

Ala: Ex dividendo;

Alerion Cleanpower: Ex dividendo;

Amplifon: Ex dividendo;

Anima Holding: Ex dividendo;

Ariston: Ex dividendo;

Atlantia: Ex dividendo;

Azimut Holding: Ex dividendo;

B.F.: Ex dividendo;

Banca Finnat: Ex dividendo;

Banca Generali: Ex dividendo;

Banca Ifis: Ex dividendo;

Banca Pop Emilia Romagna: Ex dividendo;

Banca Popolare Sondrio: Ex dividendo;

Be: Ex dividendo;

Biesse: Ex dividendo;

Brembo: Ex dividendo;

Brunello Cucinelli: Ex dividendo;

Buzzi Unicem: Ex dividendo;

Cairo Communication: Ex dividendo;

Caltagirone: Ex dividendo;

Caltagirone Editore: Ex dividendo;

Cattolica Assicurazioni: Ex dividendo;

Cellularline: Ex dividendo;

Cementir Holding: Ex dividendo;

Cofle: Ex dividendo;

Compagnia Dei Caraibi: Ex dividendo;

Datalogic: Ex dividendo;

De' Longhi: Ex dividendo;

Dea Capital: Ex dividendo;

Diasorin: Ex dividendo;

El.En: Ex dividendo;

Enervit: Ex dividendo;

Eni: Ex dividendo;

Equita Group: Ex dividendo;

Erg: Ex dividendo;

Estrima : Cda Bilancio;

Fila: Ex dividendo;

Fine Foods: Ex dividendo;

Finecobank: Ex dividendo;

Generali: Ex dividendo;

Gequity : Cda Bilancio;

Interpump Group: Ex dividendo;

Intesa Sanpaolo: Ex dividendo;

Inwit: Ex dividendo;

Irce: Ex dividendo;

Italgas: Ex dividendo;

Jonix: Ex dividendo;

Ki Group: Cda Bilancio;

Leonardo: Assemblea ORD;

Marr: Ex dividendo;

Moncler: Ex dividendo;

Mondadori Editore: Ex dividendo;

Pattern: Ex dividendo;

Pirelli : Ex dividendo;

Prima Industrie: Ex dividendo;

Rai Way: Ex dividendo;

Ratti: Ex dividendo;

Recordati: Ex dividendo;

Reply: Ex dividendo;

Rosss: Assemblea Bilancio;

Salvatore Ferragamo: Ex dividendo;

Tamburi: Ex dividendo;

Technogym: Ex dividendo;

Technoprobe : Informazioni periodiche aggiuntive;

Tenaris: Ex dividendo;

Toscana Aeroporti: Ex dividendo;

Unipol: Ex dividendo;

Unipolsai: Ex dividendo;

Vianini Industria: Ex dividendo;

Webuild: Ex dividendo;

Webuild Rsp: Ex dividendo.

(GD - www.ftaonline.com)