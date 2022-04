Oggi in agenda. Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna: Assemblea Bilancio;

Alkemy: Assemblea Bilancio;

Aton Green Storage: Assemblea Bilancio;

Cattolica Assicurazion: Assemblea Bilancio;

Erg: Assemblea Bilancio;

Fnm: Assemblea Bilancio;

Frendy Energy: Assemblea Bilancio;

Iniziative Bresciane - INBRE: Assemblea Bilancio;

Italgas: Assemblea Bilancio;

Italian Wine Brands: Assemblea Bilancio;

Iveco Group: Informazioni periodiche aggiuntive;

Jonix: Assemblea Bilancio;

Next Re SIIQ: Assemblea Bilancio;

Osai Automation System: Assemblea Bilancio;

Pierrel: Cda Bilancio;

Restart: Assemblea Bilancio;

Scm Sim: Assemblea Bilancio;

Tiscali: Assemblea STR. (GD - www.ftaonline.com)

