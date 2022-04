Oggi in agenda. Acea: Assemblea Bilancio;

Acsm - Agam: Assemblea Bilancio;

Aedes Siiq: Cda Bilancio;

Ambienthesis: Assemblea Bilancio;

Assicurazioni Generali: Assemblea Bilancio;

Biesse: Assemblea Bilancio;

Brunello Cucinelli: Assemblea Bilancio;

Cellularline: Assemblea Bilancio;

Cembre: Assemblea Bilancio;

Comer Industries: Assemblea Bilancio;

Esautomotion: Assemblea Bilancio;

Fenix Entertainment: Informazioni periodiche aggiuntive;

Fila: Assemblea Bilancio;

Finlogic: Assemblea Bilancio;

Fos: Assemblea Bilancio;

Gibus: Assemblea Bilancio;

Health Italia: Assemblea Bilancio;

Il Sole 24Ore: Assemblea Bilancio;

Intermonte Partners Sim: Assemblea Bilancio;

Lventure Group: Assemblea Bilancio;

Mfe-Mediaforeurope: Cda Bilancio;

Mittel: Cda Bilancio;

Mit Sim: Assemblea Bilancio;

Neodecortech: Assemblea Bilancio;

Next Re: Informazioni periodiche aggiuntive;

Net Insurance: Assemblea Bilancio;

Pharmanutra: Assemblea Bilancio;

Philogen: Assemblea Bilancio;

Pierrel: Cda Bilancio;

Plc: Assemblea Bilancio;

Poligrafici Printing: Assemblea Bilancio;

Rai Way: Assemblea Bilancio;

Risanamento: Assemblea Bilancio;

Saras: Assemblea Bilancio;

Seco: Assemblea Bilancio;

Sebino: Assemblea Bilancio;

Sg Company: Assemblea Bilancio;

Snam: Assemblea Bilancio;

Sourcesense: Assemblea Bilancio;

Stmicroelectronics: Informazioni periodiche aggiuntive;

Tod's: Informazioni periodiche aggiuntive;

T.P.S.: Assemblea Bilancio;

Unipolsai: Assemblea Bilancio. (GD - www.ftaonline.com)

