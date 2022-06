Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 20 ottobre 2021, Aquafil S.p.A. (Aquafil o la Società) [ECNL IM] comunica – ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 596/2014, e dell'art. 2, paragrafo 3, del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione dell'8 marzo 2016 – di aver provveduto, all'acquisto su Euronext STAR Milan, nel periodo compreso tra il 30 maggio 2022 e il 3 giugno 2022 inclusi, complessive n. 44.809 azioni proprie (CODICE ISIN: IT0005241192) al prezzo unitario medio di Euro 6,9742 per un controvalore complessivo di Euro 312.508,46. Gli acquisti sono stati integralmente realizzati tramite l'intermediario incaricato per l'attuazione del programma di acquisto di azioni ordinarie proprie, Intermonte. Quindi, a seguito degli acquisti comunicati in data odierna, Aquafil detiene n. 887.497 azioni proprie, pari al 1,7328% del capitale sociale.

