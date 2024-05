Dopo l’acquisizione di Rize ETF da parte di ARK Invest nel 2023, ARK Invest Europe è lieta di annunciare la quotazione su Borsa Italiana dei suoi primi ETF UCITS europei sotto la guida di Cathie Wood.

Questo momento storico segna l’introduzione su Borsa Italiana dell’ARK Innovation UCITS ETF, la rinomata strategia di punta da 14 miliardi di dollari di ARK, insieme all’ARK Genomic Revolution UCITS ETF. Inoltre, viene lanciata una strategia appositamente creata per il mercato europeo: l’ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF. Ogni strategia, focalizzata sull’innovazione disruptiva e classificata come Articolo 8 della SFDR, è gestita attivamente.

In aggiunta alla recente quotazione su London Stock Exchange, Deutsche Borse Xetra e CBOE Amsterdam, ora i seguenti ETF sono disponibili su Borsa Italiana:

ARK Innovation UCITS ETF (ARKK)

ARK Genomic Revolution UCITS ETF (ARKG)

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF (ARKI)

Cathie Wood, CEO di ARK Invest, ha commentato il lancio dicendo: “Siamo entusiasti di presentare finalmente agli investitori europei l’ARK Innovation UCITS ETF, l’ARK Genomic Revolution UCITS ETF e l’ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF. Il forte interesse e la domanda per le strategie di investimento di ARK nel mercato europeo sono evidenziati dal traffico sul nostro sito, dalle iscrizioni ai contenuti e dalle richieste in entrata, provenienti principalmente dall’Europa.”

“Questi ETF UCITS rappresentano non solo una risposta a questa domanda, ma anche il nostro impegno a lungo termine verso l’Europa. Portiamo in Europa le nostre migliori idee e un track record decennale, supportati da un eccellente team di distribuzione e prodotto, formato dagli ex fondatori e membri del team di Rize ETF. Questo segna l’inizio di una partnership profonda e duratura con gli investitori europei, mentre ci avviamo verso un futuro sempre più caratterizzato dall’innovazione disruptiva.”

ARK Innovation UCITS ETF (ARKK)

L’ARK Innovation ETF (“ARKK”) investe in società coinvolte nell’innovazione disruptiva, definendola come l’introduzione di un nuovo prodotto o servizio abilitato dalla tecnologia, in grado di cambiare il mondo. Si tratta di società che guidano, abilitano, si basano o traggono vantaggio dallo sviluppo tecnologico in settori come la genomica, l’automazione, i trasporti, l’energia, l’intelligenza artificiale e altri.

“ARKK rappresenta le nostre migliori idee,” spiega Cathie Wood, “attingendo a un track record decennale per puntare a società all’avanguardia nell’innovazione disruptiva. Siamo entusiasti di portare agli investitori europei questa strategia, che ha attualmente un patrimonio di 14 miliardi di dollari ed è concepita con un orizzonte temporale di investimento di 5 anni.”

“Basata sulla convergenza di cinque piattaforme di innovazione – IA, robotica, sequenziamento multiomico, blockchain pubbliche e stoccaggio di energia – ARKK mira a beneficiare di un’imminente trasformazione economica. L’IA ha ridotto drasticamente i costi e si prevede che catalizzerà un cambiamento radicale in tutta l’economia entro il 2030.”

ARK Genomic Revolution UCITS ETF (ARKG)

L’ARK Genomic Revolution ETF (“ARKG”) investe in società coinvolte nella rivoluzione genomica, mirando a migliorare la qualità della vita umana attraverso lo sviluppo tecnologico e scientifico, come il sequenziamento, l’analisi e la sintesi genomica.

ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF (ARKI)

L’ARK Artificial Intelligence & Robotics ETF (“ARKI”) investe in società legate all’intelligenza artificiale, alla tecnologia autonoma e alla robotica, concentrandosi su prodotti, servizi e progressi scientifici nell’ambito dell’innovazione disruptiva.

La missione di ARK Invest è quella di consentire agli investitori di capitalizzare le innovazioni più promettenti del momento. Il lancio segue il rebranding di Rize ETF in ARK Invest Europe, e si inserisce nella strategia di ARK Invest Europe di offrire soluzioni di investimento attive e sistematiche per soddisfare le esigenze degli investitori globali, basate sull’innovazione.

Per maggiori informazioni sui nuovi ETF e sulle opportunità di investimento con ARK Invest Europe, visitate il sito: https://europe.ark-funds.com