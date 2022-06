Arretra lo S&P500 dopo fiducia consumatori. A giugno la fiducia dei consumatori Usa, elaborata dal Conference Board, è scesa a 98,7 punti dai 103,2 punti della rilevazione precedente (attese 100 punti). Si tratta del valore più basso toccato da quasi un decennio. L'indice sulle attese è sceso a 66,4 punti da 73,7 punti, quello sulla situazione attuale invece è rimasto stabile, a 147,1 da 147,4. La discesa sotto quota 80 delle attese implica il rischio di un rallentamento nella seconda metà del 2022 e l'ingresso in recessione a fine anno. Venerdì il dato calcolato dall'Università del Michigan aveva mostrato la fiducia dei consumatori a 50 punti a giugno, il valore più basso dal 1952, in crollo dal 58,4 di maggio. La fiducia dei consumatori è strettamente correlata all'andamento del Pil. Il Fmi venerdì ha ridotto le stime per la crescita Usa al 2,9% per il 2022 dal 3,7% di aprile e all'1,7% per il 2023 dal 2,3%. Lo S&P500 è sceso del 2% circa a 3822 punti dopo aver toccato un massimo intraday a 3946. Sotto 3800 si tornerebbe a parlare di "bear market", con rischio di discese anche sotto i minimi di giugno a 3637 punti. Solo una chiusura oltre area 3915, 50% retracement del ribasso dal top di fine maggio, prospetterebbe il test di area 4000 e, in caso di rottura, di 4200.

(AM - www.ftaonline.com)