Il Consiglio di Amministrazione di Arterra Bioscience S.p.A. ("Società" o "Arterra"), azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie quotato dal 2019 sul mercato dell'Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha esaminato il fatturato del primo trimestre 2022, non sottoposto a revisione legale, che risulta pari a circa Euro 1 milione, in crescita del 22,93% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Alla data odierna, l'attività della Società continua a non risentire della corrente situazione macroeconomica e delle conseguenze del conflitto Russia-Ucraina. Maria Gabriella Colucci, Co-Founder, Presidente ed Amministratore Delegato di Arterra Bioscience S.p.A., ha commentato:" Il fatturato del I trimestre 2022 è passato da € 0,8 mln a € 1,0 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+ 22,93%). Tale incremento va interamente imputato alle vendite di materie prime cosmetiche, passate da € 0,7 mln a € 0,9 mln (+ 25,44%), trend confermato anche dall'andamento delle vendite registrate nei mesi di aprile e maggio 2022."

(RV - www.ftaonline.com)