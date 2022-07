Il Consiglio di Amministrazione di Arterra Bioscience S.p.A. ("Società" o "Arterra"), azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell'ambito delle biotecnologie quotata dal 2019 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, riunitosi in data odierna, ha esaminato il fatturato del primo semestre 2022, non sottoposto a revisione legale, che risulta pari a circa Euro 2,1 milioni, in crescita del 25,46% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Si riporta di seguito il dettaglio delle voci che hanno contribuito al fatturato al 30 giugno 2022:

|Valori in migliaia di Euro |1H 2022 |1H 2021 |Variazione % |

|SERVIZI |302,96 |271,95 |11,41% |

|FEE |0 |0,98 |- |

|VENDITA MATERIE PRIME COSMETICHE |1.822,43 |1.422,94 |28,08% |

|TOTALE |2.126,37 |1.694,89 |25,46%|

Maria Gabriella Colucci, Co-Founder, Presidente ed Amministratore Delegato di Arterra Bioscience S.p.A., ha commentato: " Il fatturato del I semestre 2022 è passato da Euro 1,7 milioni a Euro 2,1 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+ 25,46%). Tale incremento va interamente imputato alle vendite di materie prime cosmetiche, passate da Euro 1,4 mln a Euro 1,8 mln (+ 28,08%), trend confermato anche dall'andamento degli ordini per i prossimi mesi."

La Società annuncia, inoltre, l'inizio della collaborazione dal 1° luglio 2022 dell'ing. Bruno Cicatiello come business developer per la durata di un anno rinnovabile con l'obiettivo di:

intrattenere relazioni con i potenziali clienti e partner di Arterra;

individuare i clienti o l'area geografica presso cui la promozione di Arterra dovrà essere effettuata con particolare attenzione.

Bruno Cicatiello, Laureato in Ingegneria Chimica (110/110L) con esperienze di studio e di vita negli Stati Uniti e in UK (Loughborough University), ha iniziato la sua carriera professionale presso la Seda International Packaging Group, dove ha ricoperto il ruolo di Responsabile Ricerca e Sviluppo Materiali e Prodotti con particolare focus sul packaging biodegradabile e sull'Environmental Management, gestendo clienti come McDonald's, Unilever, Nestlè, Mars, CocaCola e tanti altri players del food service e food industry.

Nel 2017, decide di lasciare la Seda per affiancare il padre nell'attività di famiglia, la Cicatiello S.r.l., che da oltre 40 anni si occupa della vendita e manutenzione di impianti per il processo alimentare, con particolare focus nell'industria conserviera, del surgelato e della I e IV gamma. I suoi contatti con le principali realtà italiane di trasformazione alimentare gli permettono di avere una visione del mercato e delle necessità aziendali in ambito nutraceutico agroalimentare e agrifarma, che verrà trasferita per supportare lo sviluppo prodotti di Arterra e per proporre a realtà italiane ed estere un approccio biotecnologico per il miglioramento di prodotti e processi aziendali.

A riguardo, l'Amministratore Delegato Maria Gabriella Colucci ha commentato: "Con l'entrata dell'ing. Cicatiello in azienda diamo un deciso impulso ai nostri piani di sviluppo, acquisendo l'esperienza di una figura che sarà fondamentale per individuare nuove possibilità di business, oltre che supportare e sviluppare quelle già avviate."

