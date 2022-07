L'As Roma e Paulo Dybala hanno raggiunto un accordo per l'ingaggio a parametro zero dell'attaccante ex Juventus.

L'As Roma e Paulo Dybala hanno raggiunto un accordo per l'ingaggio a parametro zero dell'attaccante ex Juventus. Lo riportano diverse agenzie di stampa. Al calciatore argentino andranno 6 milioni di euro l'anno per tre anni.

(RV - www.ftaonline.com)