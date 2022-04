Dopo una seduta contrastata per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi dello 0,71% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza mista è stata confermata pur consolidandosi in negativo.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in moderato rialzo ma l'ulteriore deciso declino dello yen sul biglietto verde non ferma il recupero di Tokyo: il Nikkei 225 guadagna infatti l'1,26% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dello 0,67%). Sul fronte macroeconomico, in marzo i prezzi alla produzione sono cresciuti in Corea del Sud dell'8,8% annuo, in moderata accelerazione rispetto all'8,5% di febbraio (8,9% in gennaio). Su base sequenziale l'indice è invece salito dell'1,3% contro lo 0,5% precedente (1,1% in gennaio). A Seoul è intorno allo 0,50% il progresso del Kospi.

Secondo quanto riporta Reuters, il presidente cinese Xi Jinping ha ribadito l'opposizione di Pechino alle sanzioni unilaterali, senza menzionare direttamente le azioni punitive dell'Occidente contro la Russia per la sua invasione dell'Ucraina. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa il 2% entrambi, contro un crollo intorno al 3% per lo Shenzhen Composite. Male anche Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in flessione di circa il 2% (fa peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un declino intorno al 2,80%). A Sydney è stato invece dello 0,31% il guadagno dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

