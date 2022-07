Dopo un'altra seduta in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi dello 0,67% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza è stata maggiormente contrastata. Tutti i riflettori sono sull'impennata al 9,1% annuo per l'inflazione Usa in giugno (sui massimi dal novembre 1981) e sulla conseguente possibile accelerata nella stretta monetaria della Federal Reserve (Fed). Gli altri istituti centrali intanto anticipano le mosse di Washington: Bank of Canada ha annunciato mercoledì un rialzo dei tassi di 100 punti base al 2,50% (livello più elevato dal 2008) e in Asia Monetary Authority of Singapore e Bangko Sentral ng Pilipinas (Bsp, la Banca centrale delle Filippine) hanno entrambe aumentato il costo del denaro in meeting non programmati. Il risultato è comunque di un declino intorno allo 0,40% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in crescita di circa lo 0,40% a fronte di un crollo intorno allo 0,80% per lo yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna lo 0,62% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dello 0,23%). Sul fronte macroeconomico, in maggio la produzione industriale è scesa in Giappone del 3,1% annuo, comunque in miglioramento rispetto alla precedente contrazione del 4,9% ma contro il calo del 2,8% della lettura preliminare diffusa a fine giugno. Su base mensile, rettificata stagionalmente, la produzione industriale è invece crollata del 7,5% dopo il ribasso dell'1,5% di aprile e contro la flessione del 7,2% del dato flash.

Particolarmente contrastate le piazze cinesi. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni lo Shanghai Composite perde infatti circa lo 0,10% contro uno Shanghai Shenzhen Csi 300 sulla parità e un progresso intorno allo 0,80% per lo Shenzhen Composite. In negativo Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in flessione di circa lo 0,60% (e l'andamento è sostanzialmente uguale l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Contrazione di circa lo 0,20% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dello 0,44% il guadagno dell'S&P/ASX 200 in chiusura. In giugno il tasso di disoccupazione, rettificato stagionalmente, è calato in Australia al 3,5% dal 3,9% registrato in marzo, aprile e maggio. Il dato si confronta con il 3,8% atteso dagli economisti e si consolida sui minimi dal 2,7% dell'agosto 1974.

(RR - www.ftaonline.com)