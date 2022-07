Dopo una partenza d'ottava in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici neworkesi l'S&P 500, deprezzatosi dello 0,84% lunedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza ribassista è proseguita anche se si è fatta maggiormente contrastata.

Dopo una partenza d'ottava in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici neworkesi l'S&P 500, deprezzatosi dello 0,84% lunedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza ribassista è proseguita anche se si è fatta maggiormente contrastata. I riflettori sono tutti sulle mosse degli istituti centrali. In attesa del meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di 26-27 luglio, in settimana toccherà a Bank of Japan (BoJ) e Banca centrale europea (Bce) pronunciarsi circa le rispettive politiche monetarie. Nuovi timori arrivano dalla Cina sulla pandemia di coronavirus, dopo che sono stati registrati 776 contagi facendo riemergere lo spettro di lockdown e stop all'attività produttiva con evidenti ricadute su scala globale. Il tutto mentre gli investitori continuano a guardare con apprensione all'inflazione. Il clima complessivamente negativo viene confermato dal declino intorno allo 0,40% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in declino di circa lo 0,20% a fronte di un deciso rafforzamento dello yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna lo 0,65% (fa appena peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dello 0,54%). Gli acquisti sulla piazza nipponica arrivano dopo un fine settimana durato tre giorni, visto che lunedì si era celebrata la festività dell'Umi no Hi (il Giorno dell'oceano). Secondo MarketWatch, però, la spinta rialzista potrebbe essere di breve durata. Tra i singoli titoli, guadagni intorno al 2% per Sony Group e Fast Retailing, il colosso giapponese della grande distribuzione d'abbigliamento (proprietario della catena Uniqlo ma anche dei brand francesi Comptoir des Cotonniers e Princesse Tam-Tam).

Le riserve in titoli di Stato Usa detenute dalla Cina scendono per la prima volta dal maggio 2010 sotto quota 1.000 miliardi di dollari. In maggio le riserve sono infatti calate a 981 miliardi dai 1.003 miliardi di aprile (1.039 miliardi in marzo). La contrazione è del 9% rispetto al maggio 2021. Contrastate le piazze cinesi: a meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shenzhen Composite si muovono infatti poco sopra la parità, contro la flessione di circa lo 0,50% dello Shanghai Shenzhen Csi 300. In negativo Hong Kong: l'Hang Seng perde infatti intorno allo 0,70% (e l'andamento è sostanzialmente uguale per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Ribasso di circa lo 0,30% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dello 0,56% il declino dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

