Dopo una seduta di deciso recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi del 2,15% martedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza è diventata più contrastata pur rimanendo di fatto in positivo. Gli investitori guardano soprattutto alla tornata di trimestrali della Corporate America, per valutare come le aziende stiano gestendo l'impennata dell'inflazione. Pressioni sui prezzi aggravate ovviamente dall'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca. Martedì il Fondo monetario internazionale ha peggiorato l'outlook sull'espansione dell'economia mondiale quest'anno e il prossimo, proprio a causa della guerra voluta da Vladimir Putin che ha generato un ulteriore problema per la supply chain globale, spinto al rialzo i prezzi del petrolio e minacciato le forniture alimentari, a fronte dell'incertezza già dovuta all'onda lunga della pandemia di coronavirus. Il risultato è comunque di un rialzo intorno allo 0,30% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in declino di circa lo 0,20% ma il parallelo rafforzamento dello yen sul biglietto verde non frena il recupero di Tokyo: il Nikkei 225 guadagna infatti lo 0,86% (fa meglio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dell'1,03%). Sul fronte macroeconomico, in marzo le esportazioni dal Giappone sono cresciute del 14,7% annuo, in frenata rispetto al 19,1% di febbraio e contro il 18,0% del consensus di FactSet. Le importazioni sono rimbalzate del 31,2% annuo, contro il 34,1% precedente e il 28,9% del consensus di Reuters. L'indice di attività del settore terziario del Sol Levante è invece salito in febbraio dello 0,7% annuo, contro il progresso dell'1,7% di gennaio. Su base sequenziale l'indice è calato dell'1,3% dopo il ribasso dello 0,2% di gennaio.

La People's Bank of China (PboC) ha lasciato invariato al 3,70% il loan prime rate annuale, dopo averlo abbassato di 5 punti base in dicembre e di 10 punti base nel gennaio 2021. Gli economisti erano divisi sulla decisione: in un sondaggio condotto da Reuters, infatti, 11 dei 28 intervistati aveva dichiarato di attendersi tassi invariati mentre altri 11 avevano stimato un taglio di 5 punti base (10 punti base la riduzione prevista dai rimanenti 6 economisti). A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono intorno all'1,20% e all'1,40% rispettivamente, contro una flessione ampiamente superiore all'1% anche per lo Shenzhen Composite. In negativo anche Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in calo di circa lo 0,20% (fa peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un declino intorno allo 0,60%). A Seoul il Kospi si muove sulla parità, mentre a Sydney si è limitato allo 0,05% il progresso dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)