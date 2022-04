Dopo una seduta decisamente in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, in sell-off del 3,95% martedì), con il riavvio delle contrattazioni sui mercati asiatici la tendenza ribassista è stata confermata anche se si è fatta maggiormente contrastata.

Dopo una seduta decisamente in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, in sell-off del 3,95% martedì), con il riavvio delle contrattazioni sui mercati asiatici la tendenza ribassista è stata confermata anche se si è fatta maggiormente contrastata. A deprimere i mercati sono ancora lo spostamento della Federal Reserve (Fed) verso una politica monetaria maggiormente aggressiva e i timori per l'impatto sull'economia globale dei nuovi lockdown in Cina. A rubare la scena, però, è Mosca. L'invasione dell'Ucraina torna a essere un fattore di rischio dopo che la Russia è tornata a utilizzare toni bellicosi e, soprattutto, sulla notizia del taglio delle forniture di gas per Polonia e Bulgaria. Mossa che ovviamente ha spinto al rialzo i corsi non solo del gas ma anche del petrolio. Il clima d'estrema incertezza viene confermato dalla perdita intorno allo 0,70% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in moderato ribasso a fronte del declino intorno allo 0,30% per lo yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde comunque l'1,17% (fa meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi comunque dello 0,94%). Sul fronte macroeconomico, l'indice dei prezzi al consumo è salito in Australia del 5,1% annuo nel primo trimestre 2022, contro il 3,5% del precedente periodo, toccando i massimi dal 2001. Il dato è superiore al 4,6% del consensus di Reuters. Su base sequenziale l'inflazione è invece salita al 2,1% dall'1,3% del quarto trimestre, contro l'1,7% atteso dagli economisti. A Sydney l'S&P/ASX 200 ha perso lo 0,78% in chiusura.

In marzo i profitti del settore industriale sono balzati in Cina del 12,2% annuo, contro il progresso del 5,0% dei primi due mesi del 2022 (il periodo gennaio-febbraio viene abitualmente accorpato visto che comprende le lunghe festività del Capodanno lunare) e quello del 4,2% di dicembre. Piazze cinesi in recupero dopo che la People's Bank of China (PboC) è tornata a promettere sostegno per l'economia. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa il 2% e il 2,50% rispettivamente, contro un rally di oltre il 3% per lo Shenzhen Composite. In positivo anche Hong Kong: l'Hang Seng si muove infatti appena sopra la parità (fa meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una crescita di circa lo 0,40%). A Seoul è superiore all'1% la contrazione del Kospi.

(RR - www.ftaonline.com)