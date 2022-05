Dopo una seduta di recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi dell'1,51% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza si è fatta contrastata, virando sostanzialmente in negativo.

Dopo una seduta di recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi dell'1,51% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza si è fatta contrastata, virando sostanzialmente in negativo. Fattore ribassista, nonostante non ci siano di fatto novità, sono i verbali relativi al meeting di 3-4 maggio del Federal Open Market Committee (Fomc, la commissione della Federal Reserve che si occupa di politiche monetarie), che confermano gli assai probabili nuovi rialzi dei tassi Usa di 50 punti base anche nelle prossime due riunioni. Gli investitori sperano che le mosse dell'istituto centrale di Washington riescano a raffreddare l'inflazione ma rimane il timore che la stretta monetaria freni l'attività economica e colpisca in particolare le economie emergenti dell'Asia. Il risultato è di un declino intorno allo 0,60% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,10% ma il parallelo moderato indebolimento dello yen sul biglietto verde non riesce a sostenere la piazza di Tokyo: il Nikkei 225 perde infatti lo 0,27% (segno opposto per l'indice più ampio Topix, che limita comunque allo 0,05% il suo progresso). Sul fronte macroeconomico, in aprile il Corporate Services Price Index (Cspi, l'indice dei prezzi dei servizi alle imprese) è salito in Giappone dell'1,7% annuo contro l'1,3% di marzo (1,1% in febbraio) e l'1,5% del consensus. Su base sequenziale l'indice è invece rimasto invariato contro la precedente crescita dello 0,9% (invariata anche la lettura relativa a febbraio).

A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa lo 0,30% e lo 0,10% rispettivamente, contro una crescita intorno allo 0,30% anche per lo Shenzhen Composite. Male invece Hong Kong: l'Hang Seng perde infatti circa l'1% (e l'andamento è appena peggiore per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). A Sydney è stato dello 0,69% il declino dell'S&P/ASX 200 in chiusura, mentre a Seoul è intorno allo 0,30% il calo del Kospi. Bank of Korea (la Banca centrale di Seoul) ha alzato i tassi d'interesse di 25 punti base all'1,75% dopo averli aumentati dello stesso ammontare nei meeting di gennaio e aprile e prima ancora in agosto e novembre 2021. L'istituto ha rivisto al ribasso dal 3,0% al 2,7% la stima di crescita del Pil in Corea del Sud nel 2022.

