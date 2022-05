Dopo lo stop di lunedì a Wall Street per la celebrazione del Memorial Day, la nuova seduta sui mercati asiatici è contrastata ma complessivamente in positivo.

Dopo lo stop di lunedì a Wall Street per la celebrazione del Memorial Day, la nuova seduta sui mercati asiatici è contrastata ma complessivamente in positivo. Sotto i riflettori i tanti dati macroeconomici in arrivo dal Giappone e quello relativo al Purchasing Managers' Index (Pmi) manifatturiero ufficiale della Cina, che conferma il rallentamento dell'economia di Pechino, a causa dei lockdown degli ultimi due mesi, ma evidenzia anche un parziale recupero. Netto progresso per i corsi del greggio dopo che alla fine l'Unione europea è riuscita a trovare l'accordo sull'embargo di buona parte dell'export di petrolio dalla Russia (è stato necessario escludere temporaneamente quello trasportato negli oleodotti per convincere anche l'Ungheria ad appoggiare le nuove sanzioni contro Mosca). Il risultato è un rialzo di quasi l'1% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in crescita di circa lo 0,20% ma il parallelo deciso indebolimento dello yen sul biglietto verde non riesce a sostenere la performance di Tokyo: il Nikkei 225 perde infatti lo 0,33% (fa peggio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dello 0,51%). Sul fronte macroeconomico, in aprile la produzione industriale è crollata in Giappone del 4,8% annuo, contro il declino dell'1,7% di marzo e la flessione del 2,5% attesa dagli economisti. Su base mensile, rettificata stagionalmente, la produzione industriale è invece scesa dell'1,3% dopo il rialzo dello 0,3% di marzo e contro il calo dello 0,2% del consensus di Reuters.

In maggio il Pmi manifatturiero ufficiale della Cina è salito a 49,6 punti dai 47,4 punti di aprile. Il dato è superiore ai 48,9 punti del consensus del Wall Street Journal ma si conferma per il terzo mese consecutivo sotto alla soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa lo 0,80% e l'1,20% rispettivamente, contro un rialzo ampiamente superiore all'1% per lo Shenzhen Composite. Bene anche Hong Kong: l'Hang Seng scambia infatti in crescita di quasi l'1% (fa decisamente meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un progresso intorno all'1,50%). A Seoul guadagno di circa lo 0,50% per il Kospi, mentre a Sydney è stata dell'1,03% la flessione dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)