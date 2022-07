Dopo un'altra seduta di recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, apprezzatosi dell'1,58% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in positivo è stata sostanzialmente confermata anche se si è fatta maggiormente contrastata. Riflettori puntati sul meeting del Consiglio direttivo della Banca centrale europea (Bce) che in giornata dovrebbe annunciare un aumento del costo del denaro (di 25 o 50 punti base). Come previsto invece la Bank of Japan (BoJ) ha confermato ancora i tassi d'interesse sullo 0,10% in negativo, con otto voti del board favorevoli e il solo contrario di Goushi Kataoka, che avrebbe voluto un ulteriore allentamento monetario. La BoJ ha intanto peggiorato dal 2,9% al 2,4% la stima di espansione dell'economia del Sol Levante nell'anno fiscale 2022 (iniziato in aprile). L'inflazione core dovrebbe invece superare il target del 2% della BoJ attestandosi al 2,3% contro l'1,9% stimato in aprile. Il clima complessivamente positivo è comunque confermato dalla crescita intorno allo 0,20% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in declino di circa lo 0,30% a fronte di uno yen di fatto invariato sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna lo 0,44% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dello 0,21%). Sul fronte macroeconomico, in giugno le esportazioni dal Giappone sono rimbalzate del 19,4% annuo, in accelerazione rispetto al 15,8% di maggio e contro il 16,0% del consensus di FactSet. Il dato segna la sedicesima espansione consecutiva per l'export del Sol Levante. Le importazioni sono invece cresciute del 46,1% annuo, contro il 48,9% precedente e il 45,7% atteso. Il risultato è stato un deficit della bilancia commerciale calato a 1.384 miliardi di yen (9,8 miliardi di euro) dai 2.386 miliardi (16,9 miliardi di euro) precedenti e sotto ai 1.508 miliardi (10,7 miliardi di euro) del consensus.

L'Asian Development Bank (Adb) ha peggiorato la stima di espansione dell'economia dei Paesi emergenti dell'Asia nel 2022 al 4,6% dal 5,2% dell'outlook di aprile, a causa dell'invasione russa dell'Ucraina, della stretta monetaria operata dagli istituti centrali, Federal Reserve (Fed) in testa, e dei lockdown in Cina. Per quanto riguarda la sola Cina l'espansione dell'economia è attesa al 4,0% quest'anno, contro il 5,0% dell'outlook di aprile. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa lo 0,30% e lo 0,40% rispettivamente, contro uno Shenzhen Composite che si muove appena sopra la parità. In negativo Hong Kong: l'Hang Seng segna infatti una flessione intorno allo 0,50% (fa meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, in declino di circa lo 0,10%). Progresso di quasi l'1% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dello 0,52% l'apprezzamento dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)