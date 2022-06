Dopo un avvio d'ottava in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi dello 0,72% lunedì), la tendenza ribassista è stata di fatto confermata alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici, anche se si è fatta maggiormente contrastata con tutte le principali piazze della regione che hanno virato in positivo nel corso della giornata.

Dopo un avvio d'ottava in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi dello 0,72% lunedì), la tendenza ribassista è stata di fatto confermata alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici, anche se si è fatta maggiormente contrastata con tutte le principali piazze della regione che hanno virato in positivo nel corso della giornata. Tornano a salire i prezzi del greggio, mentre gli investitori valutano le prospettive di un rallentamento economico a fronte della perdita dell'offerta di materie prime dalla Russia a causa delle sanzioni legate all'invasione dell'Ucraina. A sostenere i corsi del petrolio hanno contribuito i membri del G7 che hanno promesso di rafforzare la stretta su Mosca. Nei prossimi giorni è prevista la pubblicazione dei dati relativi al Pil del primo trimestre e alla fiducia dei consumatori in Usa. Il clima complessivamente negativo è comunque confermato dalla flessione intorno allo 0,60% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in marginale declino a fronte di uno yen poco mosso sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna lo 0,66% (fa meglio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dell'1,06%). Sul fronte macroeconomico, l'indice dei prezzi core del Giappone stilato dalla Bank of Japan (BoJ) è salito dell'1,5% annuo in maggio, contro l'1,4% di aprile (1,1% in marzo), in linea con il consensus. Settimana scorsa il ministero nipponico di Affari Interni e Comunicazione aveva comunicato che la crescita dell'indice dei prezzi core del Sol Levante (al netto degli alimenti freschi e benchmark su cui la BoJ ha il target del 2%) era rimasta invariata sul 2,1% annuo già registrato in aprile, sui massimi dal marzo 2015.

La People's Bank of China (PboC) manterrà la sua politica monetaria a sostegno della ripresa dell'economia da nuovi focolai di Covid-19 e lockdown e altri stress. "La politica monetaria continuerà a essere accomodante per sostenere la ripresa economica in senso aggregato", ha dichiarato il governatore Yi Gang in un'intervista all'emittente pubblico China Global Television Network citata da Bloomberg. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa lo 0,60% e lo 0,70% rispettivamente, contro un rialzo intorno all'1% per lo Shenzhen Composite. In positivo anche Hong Kong: l'Hang Seng è in progresso di circa lo 0,50% (fa meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una crescita di quasi l'1%). Guadagno intorno all0 0,30% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dello 0,86% l'apprezzamento dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

