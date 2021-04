Dopo un avvio d'ottava in frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi dello 0,36% lunedì), alla riapertura degli scambi in Asia la tendenza è stata maggiormente contrastata ma complessivamente di crescita, al traino dei dati sulla bilancia commerciale di Pechino.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,10% ma il parallelo indebolimento dello yen sul biglietto verde non impedisce a Tokyo di chiudere in recupero: il Nikkei 225 guadagna infatti lo 0,72% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dello 0,20%). Sul fronte macroeconomico, in marzo la massa monetaria M2 è salita in Giappone del 9,5% annuo, a 1.144.300 miliardi di yen (8.774 miliardi di euro), in lieve rallentamento rispetto al 9,6% di febbraio (9,4% in gennaio). La massa monetaria M3 è invece cresciuta dell'8,0% annuo come in febbraio (7,8% in gennaio).

In marzo le banche cinesi hanno erogato prestiti per 2.730 miliardi di yuan (oltre 350 miliardi di euro al cambio attuale), più che raddoppiati rispetto ai 1.360 miliardi (174 miliardi di euro) di febbraio. I prestiti in essere sono invece cresciuti lo scorso mese in Cina del 12,6% annuo, contro il 12,9% di febbraio, in linea con il consensus di Reuters. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa lo 0,50% e lo 0,20% rispettivamente, contro il declino intorno allo 0,10% dello Shenzhen Composite. In positivo invece Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in rialzo di circa lo 0,40% (poco sopra la parità l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Progresso intorno allo 0,80% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney l'S&P/ASX 200 ha chiuso sostanzialmente invariato.

