Dopo una chiusura d'ottava in recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi l'S&P 500, in crescita dell'1,06% venerdì), con l'inizio della nuova settimana sui mercati asiatici la tendenza si è fatta maggiormente contrastata, virando complessivamente in negativo. In attesa dell'avvio della tornata di trimestrali della Corporate America il prossimo 15 luglio, gli investitori guardano ancora con timore alla possibile recessione. Che per la Federal Reserve (Fed) di Atlanta è già arrivata in Usa. Settimana scorsa il Bureau of Economic Analysis (Bea) aveva comunicato la terza lettura relativa al prodotto interno lordo (Pil) degli Usa nel primo trimestre, in calo dell'1,6% sequenziale. Il GdpNow della Fed di Atlanta indica invece una contrazione del 2,1% per il secondo trimestre. Il che di fatto segna l'ingresso degli Usa in una recessione tecnica (due trimestri consecutivi di contrazione dell'economia). E il clima ribassista è confermato dalla perdita intorno allo 0,30% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è sostanzialmente invariato a fronte di un marginale indebolimento dello yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna lo 0,84% (fa meglio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dell'1,34%). Sul fronte macroeconomico, la base monetaria del Sol Levante è cresciuta in giugno del 3,9% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 4,6% di maggio e contro il 6,3% del consensus. Il governo del Giappone ha rettificato le stime relative alle entrate fiscali dell'esercizio 2021, chiuso lo scorso 31 marzo. Le entrate sono state riviste al nuovo record di 67.000 miliardi di yen (476 miliardi di euro), contro i 60.800 miliardi (432 miliardi di euro) dell'anno fiscale 2020.

L'indice della profittabilità delle imprese cinese della People's Bank of China (PboC) è salito al 51,2% nel secondo trimestre dal 49,2% del primo. Il 31,6% delle aziende intervistate ha affermato di ritenere di avere generato più profitti o ridotto le perdite nei tre mesi allo scorso 30 giugno, mentre per il 39,3% profitti o perdite sono rimasti invariati rispetto al primo trimestre. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa lo 0,30% entrambi, contro un rialzo intorno allo 0,80% per lo Shenzhen Composite. In negativo invece Hong Kong: l'Hang Seng è in flessione di circa lo 0,50% (e l'andamento è sostanzialmente uguale per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Declino di circa lo 0,70% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dell'1,11% il progresso dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

