Dopo una seduta di vero e proprio sell-off per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, crollato del 4,08% giovedì), alla riapertura dei mercati asiatici la tendenza si è fatta maggiormente contrastata, pur rimanendo di fatto in negativo. Principale fattore ribassista restano i timori per una recessione innescata dalla stretta monetaria, a sua volta dovuta all'impennata dell'inflazione. La stretta prosegue e le voci fuori dal coro si riducono sempre di più, visto che anche la Schweizerische Nationalbank (Snb) ha deciso di alzare i tassi d'interesse (che comunque rimangono in Svizzera ancora sullo 0,25% in negativo). Nuovi incrementi del costo del denaro sono arrivati dalla Bank of England come pure dalla Banca centrale di Taiwan. Unica eccezione rimane il Sol Levante, con la Bank of Japan (BoJ) che non rinuncia alle sue politiche di allentamento monetario. Il clima negativo è confermato dalla flessione intorno allo 0,20% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,50% a fronte di un ulteriore deciso indebolimento dello yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde l'1,77% (andamento sostanzialmente uguale per l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dell'1,71%). Sul fronte macroeconomico, come previsto BoJ ha confermato ancora i tassi d'interesse allo 0,10% in negativo. L'istituto ha anche ribadito la volontà di mantenere i costi di finanziamento a livelli "attuali o inferiori", continuando a concentrarsi sul sostegno della tiepida ripresa dell'economia dalla pandemia di coronavirus. Tuttavia, nota Reuters, la BoJ ha sottolineato che osserverà da vicino l'impatto che i movimenti dei tassi di cambio potrebbero avere sull'economia. La crescente divergenza nelle politiche monetarie tra Giappone e resto del mondo ha spinto lo yen sui minimi di 24 anni nei confronti del dollaro, minacciando di raffreddare i consumi.

Nel periodo gennaio-maggio 2022 le entrate fiscali sono scese del 10,1% annuo in Cina (in deciso peggioramento rispetto al declino del 4,9% dei primi quattro mesi dell'anno), attestandosi a 8.670 miliardi di yuan (1.224 miliardi di euro). La spesa pubblica è invece salita del 5,9% annuo (come nel periodo precedente) a 9.910 miliardi (1.399 miliardi di euro). A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa lo 0,80% e l'1,30% rispettivamente, contro un progresso intorno all'1% per lo Shenzhen Composite. In positivo anche Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in rialzo di circa lo 0,80% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una crescita superiore all'1%). Il Kospi di Seoul è in calo dello 0,50% circa, mentre a Sydney è stato dell'1,76% il netto ribasso dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)