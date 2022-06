Dopo una seduta di recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi dell'1,62% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in positivo è stata confermata.

Dopo una seduta di recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi dell'1,62% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in positivo è stata confermata. Gli investitori hanno guardato con attenzione l'intervento di Jerome Powell alla U.S. House of Representatives (la Camera di Washington). Il chairman della Federal Reserve (Fed) giovedì ha dichiarato che l'istituto centrale spera di frenare la peggiore inflazione degli ultimi 40 anni senza far precipitare l'economia in recessione ma ha ammesso che "il percorso è diventato sempre più impegnativo". Note positive dagli ultimi stress test della Fed che hanno visto promosse tutte le 33 maggiori banche o istituzioni finanziarie Usa. Grazie al risultato saranno autorizzate ad annunciare dividendi e buyback a partire da lunedì, dopo la chiusura di Wall Street. Il clima di deciso recupero è confermato dal progresso ampiamente superiore all'1% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in marginale declino a fronte di un moderato rialzo dello yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna l'1,23% (sfa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dello 0,81%). Sul fronte macroeconomico, in maggio il tasso d'inflazione è rimasto invariato in Giappone sul 2,5% annuo già registrato in aprile, confermandosi sui massimi dal 2,9% dell'ottobre 2014. L'inflazione core è parimenti rimasta stabile sul 2,1% annuo del mese precedente. In questo caso si tratta della lettura più elevata dal marzo 2015. Il mese scorso il Corporate Services Price Index (Cspi, l'indice dei prezzi dei servizi alle imprese) è salito dell'1,8% annuo contro l'1,7% di aprile.

Tutte in positivo anche le piazze cinesi. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano infatti circa l'1% e l'1,20% rispettivamente, contro una crescita intorno all'1,30% per lo Shenzhen Composite. Molto bene Hong Kong: l'Hang Seng è in rialzo di circa il 2,20% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un progresso intorno al 2,40%). Guadagno ampiamente superiore al 2% anche per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dello 0,77% l'apprezamento dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

