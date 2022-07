Dopo una chiusura d'ottava in deciso recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici neworkesi il Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi del 2,15% venerdì), con l'inizio della nuova settimana sui mercati asiatici la tendenza in positivo è proseguita. Fattori rialzisti restano quelli che avevano sostenuto Wall Street ovvero le trimestrali della Corporate America (in particolare quella di Citigroup, che aveva chiuso con un rimbalzo del 13,23% al Nyse) e l'iniezione di ottimismo arrivata per esempio dalla Federal Reserve Bank of New York: in luglio l'Empire State Manufacturing Index è infatti cresciuto a 11,1 punti da -1,2 punti di giugno e contro il declino a -2,0 punti atteso. Oltre le stime anche l'indice della fiducia dei consumatori della University of Michigan, salito a 51,1 punti dai 50,0 punti precedenti e contro la lettura invariata del consensus. Mentre Tokyo rimane chiusa per la festività dell'Umi no Hi (il Giorno dell'oceano), il clima positivo viene confermato dal rialzo ampiamente superiore all'1% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, dopo la contrazione del 3,50% della scorsa ottava.

Nel primo semestre 2022 la produzione di batterie per veicoli elettrici è rimbalzata in Cina del 176,4% annuo a 206,4 gigawattora. Nel solo mese di giugno l'output è cresciuto del 171,1% annuo a 41,3 gigawattora. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa l'1,40% e lo 0,90% rispettivamente, contro un progresso di ben oltre l'1% anche per lo Shenzhen Composite. Molto bene Hong Kong: l'Hang Seng segna infatti una crescita intorno al 2,50% (fa anche meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un rialzo di quasi il 3%). Guadagno di circa l'1,80% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dell'1,23% l'apprezzamento dell'S&P/ASX 200 in chiusura. Rally di quasi il 6% per Suncorp Bank, dopo che Australia & New Zealand Banking Group (Anz) ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per il takeover da 4,9 miliardi di dollari australiani (3,3 miliardi di euro) della banca regionale di Brisbane.

(RR - www.ftaonline.com)