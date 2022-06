Dopo una seduta contrastata per Wall Street (in positivo dei tre principali indici newyorkesi il solo Dow Jones Industrial Average, apprezzatosi dello 0,27% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza mista è stata confermata ma ha virato complessivamente in negativo.

Non basta il positivo dato sul manifatturiero di Pechino a sostenere gli scambi. Il chairman della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell ha ammesso che "non vi è alcuna garanzia" che l'inflazione possa essere messa sotto controllo senza danneggiare il mercato del lavoro. Restando all'Asia, comunque, gli analisti di Jp Morgan si aspettano un deciso rimbalzo in Cina nei prossimi mesi. "Non pensiamo che il mondo e le economie siano in ottima forma ma solo che un investitore medio si aspetta un disastro e, se ciò non si concretizzerà, gli asset più rischiosi potrebbero recuperare la maggior parte delle perdite del primo semestre", hanno spiegato in un report citato da Reuters. Il clima complessivamente negativo è comunque confermato dal declino intorno allo 0,70% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso (per una flessione superiore al 10% nell'intero trimestre).

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in arretramento di circa lo 0,10% a fronte di uno yen in moderato rafforzamento sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde l'1,54% (fa poco meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi comunque dell'1,20%). Sul fronte macroeconomico, in maggio la produzione industriale è scesa in Giappone del 2,8% annuo, comunque in miglioramento rispetto alla precedente contrazione del 4,9% e contro il calo del 5,9% atteso dagli economisti. Su base mensile, rettificata stagionalmente, la produzione industriale è però crollata del 7,2% dopo il ribasso dell'1,5% di aprile e contro la flessione limitata allo 0,3% del consensus di Reuters.

L'indice Pmi manifatturiero ufficiale della Cina è salito in giugno a 50,2 punti dai 49,6 punti di maggio. Il dato è inferiore ai 50,5 punti del consensus del Wall Street Journal ma torna dopo tre mesi sopra alla soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa l'1,60% e oltre il 2% rispettivamente, contro un rialzo intorno all'1,90% per lo Shenzhen Composite. In negativo invece Hong Kong: l'Hang Seng è in flessione di circa lo 0,30% (intorno alla parità l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Declino di circa l'1,50% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dell'1,97% il netto calo dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

