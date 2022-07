Dopo una seduta in frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi dell'1,33% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in negativo è stata confermata.

Dopo una seduta in frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi dell'1,33% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in negativo è stata confermata. Oltre ai timori per una recessione innescata dalla stretta monetaria della Federal Reserve (Fed), in Asia a prevalere è il pessimismo in scia all'ulteriore peggioramento della fiducia delle grandi imprese del Giappone. Nel secondo trimestre 2022 l'indice Tankan stilato dalla Bank of Japan è infatti sceso a 9 punti dai 14 punti del primo (il dato è inferiore ai 12 punti del consensus di Quick). Tornando agli Usa, invece, l'inflazione non ha dato segnali di significativo rallentamento: in maggio il Pce Price Index (metrica privilegiata dalla Fed) è cresciuto del 6,3% annuo come in aprile mentre il Core Pce Price Index (al netto di alimentari ed energia) è salito del 4,7% annuo, contro il 4,9% di aprile. Il clima negativo è confermato dalla flessione intorno all'1% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in progresso di circa lo 0,20% a fronte di un deciso rafforzamento dello yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde l'1,73% (fa meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi comunque dell'1,38%). Sul fronte macroeconomico, in giugno l'inflazione è calata nella regione di Tokyo al 2,3% annuo dal 2,4% di maggio (2,5% in aprile, quando si era attestata sui massimi dal 2,9% del settembre 2014). L'indice core dei prezzi al consumo è invece cresciuto del 2,1% annuo contro l'1,9% di aprile e maggio. In giugno l'indice Pmi Jibun Bank del Giappone stilato da S&P Global è sceso a 52,7 punti dai 53,3 punti di maggio (53,5 punti in aprile), in linea con la lettura preliminare.

L'indice Caixin Pmi della Cina, elaborato da S&P Global, è salito in giugno a 51,7 punti dai 48,1 punti di maggio, tornando dopo tre mesi sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. Il dato, ampiamente superiore ai 50,1 punti del consensus di Reuters, si attesta sui massimi dai 52,0 punti del maggio 2021. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa lo 0,30% e lo 0,50% rispettivamente, contro un ribasso intorno allo 0,20% per lo Shenzhen Composite. Hong Kong è invece rimasta chiusa per la festa dell'Establishment Day (che celebra il passaggio di sovranità dalla Gran Bretagna alla Cina avvenuto il 1° luglio del 1997). Declino di circa l'1,30% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dello 0,43% il calo dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)