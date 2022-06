Dopo un avvio d'ottava in positivo per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi dello 0,40% lunedì), la tendenza ha virato complessivamente in negativo alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici.

Dopo un avvio d'ottava in positivo per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi dello 0,40% lunedì), la tendenza ha virato complessivamente in negativo alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici. Protagonista di giornata è la Reserve Bank of Australia (Rba), che ha alzato i tassi d'interesse di 50 punti base allo 0,85% dopo averli aumnetati di 25 punti base in maggio, in quello che era stato il primo incremento del costo del denaro in Australia dal novembre 2010. La decisione era complessivamente prevista ma solo tre dei 23 economisti che componevano il consensus di Bloomberg si attendevano un rialzo di 50 punti basse. La maggioranza aveva infatti stimato un aumento di 40 punti base. "L'intervento è un ulteriore passo avanti nel ritiro dello straordinario sostegno monetario messo in atto per aiutare l'economia australiana durante la pandemia", ha dichiarato il governatore Philip Lowe. Il clima ribassista è confermato dal declino superiore all'1% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,30% a fronte di un deciso indebolimento dello yen, crollato sui minimi di 20 anni sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna lo 0,10% (fa meglio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dello 0,36%). Sul fronte macroeconomico, l'indice anticipatore del Giappone è salito in aprile a 102,9 punti dai 100,8 punti della lettura finale di marzo, restando per il quattordicesimo mese consecutivo sopra la soglia di 100 punti. L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece rimasto invariato sui 96,8 punti di marzo. La spesa delle famiglie è calata in Giappone dell'1,7% annuo in aprile, in miglioramento rispetto al declino del 2,3% di marzo ma peggio della flessione dello 0,8% del consensus di Reuters.

Mentre Pechino sta tornando alla normalità dopo i lockdown, secondo il Wall Street Journal l'indagine dei regolatori cinesi su Didi Global sarebbe prossima alla chiusura, permettendo un ritorno alla normalità anche per la rivale di Uber Technologies. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 si muovono entrambi intorno alla parità, contro un declino di circa lo 0,40% per lo Shenzhen Composite. In negativo Hong Kong: l'Hang Seng perde infatti intorno allo 0,70% (e la performance è sostanzialmente uguale per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). A Seoul è di circa l'1,70% la flessione del Kospi, mentre a Sydney è stato dell'1,53% il declino dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

