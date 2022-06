Dopo una seduta di deciso recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi del 2,50% mercoledì), alla riapertura dei mercati asiatici l'andamento si è fatto più contrastato virando complessivamente in negativo.

Dopo una seduta di deciso recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, apprezzatosi del 2,50% mercoledì), alla riapertura dei mercati asiatici l'andamento si è fatto più contrastato virando complessivamente in negativo. Come previsto il Federal Open Market Committee (Fomc) ha alzato i tassi d'interesse Usa di 75 punti base (in un range compreso tra lo 1,50% e l'1,75%). Non succedeva dal novembre 1994. E ora i rappresentanti della Federal Reserve (Fed) prevedono aumenti costanti per il resto dell'anno, forse includendo ancora incrementi di 75 punti. A fine 2022 i tassi potrebbero raggiungere il 3,40% (ovvero il livello più alto da gennaio 2008), rallentando notevolmente l'economia e portando a un aumento della disoccupazione. Dopo il meeting straordinario della Banca centrale europea (Bce) di mercoledì, sono ora attese anche le decisioni della Bank of England (BoE) e della Bank of Japan (BoJ). Il clima negativo è confermato dalla perdita intorno allo 0,60% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,20% a fronte di un moderato indebolimento dello yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna lo 0,40% (fa meglio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dello 0,64%). Sul fronte macroeconomico, in maggio il rimbalzo delle esportazioni dal Giappone ha accelerato al 15,8% annuo dal 12,5% di aprile, contro il 13,2% del consensus di FactSet. Le importazioni sono invece cresciute del 48,9% annuo, contro il 28,3% precedente e il 43,6% atteso. Il risultato è stato un deficit della bilancia commerciale quasi triplicato a 2.385 miliardi di yen (17,0 miliardi di euro) dagli 842 miliardi (6,0 miliardi di euro) precedenti. Si tratta del decimo mese consecutivo in deficit per la bilancia commerciale del Sol Levante.

In maggio i prezzi delle case nelle maggiori città della Cina hanno segnato un declino dello 0,8% annuo, contro il precedente ribasso dello 0,1% (0,7% il progresso di marzo). Su base sequenziale i prezzi sono scesi dello 0,2% contro lo 0,3% precedente (0,1% il calo di marzo). A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa lo 0,70% entrambi, contro un progresso intorno allo 0,10% per lo Shenzhen Composite. Male Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in declino di circa l'1,50% (fa anche peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una flessione intorno all'1,80%). Il Kospi di Seoul si muove poco sopra la parità, mentre a Sydney è stato dello 0,15% il ribasso dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

