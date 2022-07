Dopo un'altra seduta in positivo per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, apprezzatosi dell'1,36% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza è stata maggiormente contrastata, virando di fatto in negativo.

Dopo un'altra seduta in positivo per Wall Street (migliore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, apprezzatosi dell'1,36% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza è stata maggiormente contrastata, virando di fatto in negativo. L'inflazione in Giappone ha segnato un rallentamento in giugno anche se quella al netto di alimentare ed energia è salita al 2,6% annuo dal 2,2% precedente. La Bank of Japan (BoJ) tuttavia mercoledì aveva indicato che, a differenza della Federal Reserve (Fed) e di altri istituti (la Banca centrale europea giovedì ha aumento il costo del denaro di 50 punti base), non intende alzare i tassi d'interesse dato che i salari non crescono di pari passo con i prezzi, limitando la domanda dei consumatori. Il clima contrastato è confermato dalla perdita intorno allo 0,20% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso. In ogni caso grazie alla spinta di Wall Street per i mercati della regione si chiude la migliore ottava degli ultimi due mesi.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,10% a fronte di uno yen in declino di oltre lo 0,30% sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna lo 0,40% (fa peggio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi comunque dello 0,28%). Sul fronte macroeconomico, in giugno il tasso d'inflazione è calato in Giappone al 2,4% annuo dal 2,5% registrato in aprile e maggio. L'inflazione core è invece salita al 2,2% annuo dal 2,1% di aprile e maggio, in linea con le attese degli economisti e confermandosi sui massimi dal marzo 2015. In luglio l'indice Pmi Jibun Bank del Sol Levante stilato da S&P Global è sceso su base preliminare a 52,2 punti dai 52,7 punti di giugno.

Giornata negativa per le piazze cinesi. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono infatti circa lo 0,70% e lo 0,60% rispettivamente, contro un declino superiore all'1% per lo Shenzhen Composite. Frena anche Hong Kong: l'Hang Seng segna infatti una flessione intorno allo 0,20% (e l'andamento è sostanzialmente uguale per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Contrazione di circa lo 0,60% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney si è limitato allo 0,04% il deprezzamento dell'S&P/ASX 200 in chiusura. L'indice Pmi S&P Global dell'Australia è calato su base preliminare in luglio a 55,7 punti dai 56,2 punti della lettura finale di giugno, confermandosi comunque per il ventiseiesimo mese consecutivo sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione.

(RR - www.ftaonline.com)