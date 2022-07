Dopo una seduta contrastata ma alla fine in negativo per Wall Street (in rialzo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq Composite, apprezzatosi di appena lo 0,03% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza è stata confermata in scia soprattutto ai dati macroeconomici in arrivo da Pechino.

Dopo una seduta contrastata ma alla fine in negativo per Wall Street (in rialzo dei tre principali indici newyorkesi il solo Nasdaq Composite, apprezzatosi di appena lo 0,03% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza è stata confermata in scia soprattutto ai dati macroeconomici in arrivo da Pechino. Il Pil della Cina è cresciuto dello 0,4% annuo nel secondo trimestre, in deciso rallentamento rispetto al 4,8% precedente. Su base sequenziale inoltre l'economia cinese ha registrato una contrazione del 2,6% (la prima dal crollo del 9,8% del primo trimestre 2020, allo scoppio della crisi del Covid-19). Sotto i riflettori le banche centrali, con i mercati che scommettono su un rialzo di 100 punti base per i tassi Usa nel meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di 26-27 luglio. Intanto La People's Bank of China (PboC) mantiene invariato al 2,85% il tasso sulla medium-term lending facility (Mlf) a un anno (decisione indicativa del fatto che anche il loan prime rate restare sul 3,70%). Il clima negativo è confermato dalla perdita intorno allo 0,60% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in marginale rialzo a fronte di un moderato rafforzamento dello yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 guadagna lo 0,54% (segno opposto per l'indice più ampio Topix, deprezzatosi comunque di appena lo 0,03%). Sul fronte macroeconomico, l'indice di attività del settore terziario è cresciuto in maggio del 3,6% annuo, in miglioramento rispetto allo 0,3% di aprile. Su base sequenziale, rettificata stagionalmente, l'indice è invece salito dello 0,8% contro lo 0,7% precedente, nel terzo incremento consecutivo. Tra i singoli titoli, rally dell'8,69% per Fast Retailing (titolo di maggiore peso del Nikkei 225): il proprietario della catena d'abbigliamento Uniqlo ha comunicato profitti trimestrali raddoppiati e oltre il consensus.

In giugno la produzione industriale è salita in Cina del 3,9% annuo, in deciso miglioramento rispetto allo 0,7% di maggio ma sotto al 4,4% del consensus del Wall Street Journal. Le vendite al dettaglio hanno invece registrato un progresso del 3,1% annuo, dopo la flessione del 6,7% di maggio e contro il ribasso dell'1,0% stimato dagli economisti. Tutte in negativo le piazze cinesi. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono infatti poco meno dell'1% entrambi, contro un declino di circa lo 0,70% per lo Shenzhen Composite. Male Hong Kong: l'Hang Seng segna infatti una flessione intorno al 2% (e l'andamento è sostanzialmente uguale l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Rialzo di circa lo 0,30% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dello 0,68% il declino dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

