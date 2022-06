Dopo un avvio d'ottava in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi dello 0,67% martedì), rimasta chiusa lunedì per la celebrazione del Memorial Day, alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza è stata confermata pur facendosi maggiormente contrastata.

Dopo un avvio d'ottava in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi dello 0,67% martedì), rimasta chiusa lunedì per la celebrazione del Memorial Day, alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza è stata confermata pur facendosi maggiormente contrastata. Principale fattore ribassista per gli Usa ancora l'inflazione. Tema che è stato affrontato nell'incontro di martedì tra il presidente Joe Biden e il chairman della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell. Biden ha dichiarato alla stampa che intende dare alla Fed "lo spazio di cui ha bisogno per svolgere il proprio lavoro". "La Fed ha la responsabilità primaria di controllare l'inflazione. Il mio predecessore ha sminuito la Fed e passati presidenti hanno cercato di influenzarne le decisioni in modo inappropriato durante periodi di elevata inflazione", aveva scritto Biden in un editoriale pubblicato lunedì sul Wall Street Journal. "Sono d'accordo con la valutazione secondo cui combattere l'inflazione è la nostra principale sfida economica in questo momento", aveva aggiunto Biden. Il clima complessivamente negativo è confermato dal declino di quasi l'1% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in marginale rialzo e il parallelo deciso indebolimento dello yen sul biglietto verde sostiene la performance di Tokyo: il Nikkei 225 guadagna infatti lo 0,65% (fa ampiamente meglio l'indice più ampio Topix, apprezzatosi dell'1,36%). Sul fronte macroeconomico, in maggio l'indice Pmi Jibun Bank del Giappone stilato da S&P Global è sceso a 53,3 punti dai 53,5 punti di aprile (54,1 punti in marzo), sopra però ai 53,2 punti della lettura preliminare. Martedì il parlamento giapponese ha approvato un budget extra di 2.700 miliardi di yen (19,51 miliardi di euro) per l'attuale esercizio (iniziato in aprile), per fare fronte all'aumento dei prezzi del carburante e dei generi alimentari in seguito all'invasione russa dell'Ucraina.

Recupero in maggio per l'attività manifatturiera di Pechino. L'indice Caixin Pmi della Cina, elaborato da S&P Global, ha infatti registrato un progresso a 48,1 punti dai 46,0 punti di aprile. Il dato è però inferiore ai 49,0 punti del consensus di Bloomberg. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa lo 0,50% entrambi, contro un ribasso intorno allo 0,10% per lo Shenzhen Composite. Male Hong Kong: l'Hang Seng scambia infatti in declino di circa lo 0,80% (fa anche peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una flessione intorno all'1,40%). Mentre la piazza di Seoul è rimasta chiusa per lo svolgimento di elezioni amministrative in Corea del Sud, a Sydney è stato 0,32% il progresso dell'S&P/ASX 200 al termine delle contrattazioni.

(RR - www.ftaonline.com)