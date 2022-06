L'ottava è iniziata a Wall Street come si era chiusa la precedente, in sell-off (peggiore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, precipitato del 4,68% lunedì) e le vendite sono continuate, per quanto su toni più moderati, anche alla riapertura dei mercati asiatici.

L'ottava è iniziata a Wall Street come si era chiusa la precedente, in sell-off (peggiore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, precipitato del 4,68% lunedì) e le vendite sono continuate, per quanto su toni più moderati, anche alla riapertura dei mercati asiatici. Protagonista in negativo rimane l'inflazione (e non solo in Usa), insieme ai timori per la possibile recessione innescata dalla stretta monetaria avviata dagli istituti centrali. Riflettori sul meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) che ci concluderà mercoledì 15 giugno e secondo Goldman Sachs la Federal Reserve (Fed) potrebbe decidere di alzare l'asticella e tagliare i tassi d'interesse di 75 punti base e non di 50 punti come fatto in maggio. "Ci sarà una volatilità a breve termine ma pensiamo che nel medio-lungo in Asia, Giappone escluso, le aspettative sugli utili siano già state declassate, quindi c'è una prospettiva relativamente più rosea qui rispetto ad altre parti del mondo", ha notato Clara Cheong, global market strategist di Jp Morgan Asset Management, citata da Reuters. E il clima negativo viene confermato dalla perdita intorno allo 0,20% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in ribasso di circa lo 0,20% a fronte comunque di un ulteriore indebolimento per lo yen che si muove sui minimi dal 1998 sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde l'1,32% (andamento simile per l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dell'1,19%). Sul fronte macroeconomico, in aprile la produzione industriale è crollata in Giappone del 4,9% annuo, contro il declino dell'1,7% di marzo (0,2% il progresso di febbraio) e la flessione del 4,8% della lettura preliminare diffusa a fine maggio. Su base mensile, rettificata stagionalmente, la produzione industriale è invece calata dell'1,5% dopo il rialzo dello 0,3% di marzo (2,0% di febbraio), contro il ribasso dell'1,3% del dato flash.

Gli investimenti diretti esteri in Cina sono balzati del 17,3% annuo nei cinque mesi allo scorso 31 maggio, in ulteriore rallentamento però rispetto al 20,5% del periodo gennaio-aprile (e al 25,6% del primo trimestre), attestandosi a 564,2 miliardi di yuan (pari a 80,33 miliardi di euro). A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa lo 0,20% e lo 0,70% rispettivamente, contro la flessione superiore all'1% dello Shenzhen Composite. Sulla parità Hong Kong: l'Hang Seng segna infatti solo un marginale declino (e l'andamento è sostanzialmente uguale per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Contrazione di circa lo 0,50% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato del 3,55% il crollo dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)