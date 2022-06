Dopo una seduta di netta frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi del 2,75% giovedì), la tendenza in negativo è stata complessivamente confermata alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici anche se si è fatta più contrastata. Principale timore per gli investitori rimangono gli effetti della stretta monetaria sulla crescita globale, a maggior ragione ora che anche la Banca centrale europea (Bce) ha ufficialmente aperto a un aumento del costo del denaro, anticipando un rialzo dei tassi d'interesse di 25 punti base nel meeting del Consiglio direttivo di luglio. Riflettori sul dato dell'inflazione Usa di maggio, che sarà pubblicato in giornata, mentre ulteriori preoccupazioni arrivano dal ritorno dell'allerta Covid-19 a Shanghai e Pechino. Il risultato è una perdita intorno allo 0,70% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in declino di circa lo 0,10% a fronte di un deciso recupero dello yen crollato nei giorni scorsi sui minimi di 20 anni contro il biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde l'1,49% (fa poco meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dell'1,32%). Sul fronte macroeconomico, in maggio i prezzi alla produzione hanno registrato in Giappone una crescita del 9,1% annuo, contro il 9,8% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto ad aprile (9,7% in febbraio e marzo). Su base sequenziale l'indice non ha invece segnato alcuna variazione, dopo il rialzo dell'1,3% di aprile (0,9% in febbraio e marzo) e lo 0,5% stimato del consensus.

In maggio l'indice dei prezzi al consumo è salito in Cina del 2,1% annuo come in aprile, contro il rialzo del 2,2% del consensus del Wall Street Journal. Su base mensile l'indice è invece calato dello 0,2% contro la precedente inflazione dello 0,4% e il declino dello 0,3% atteso dagli economisti. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa l'1,40% entrambi, contro un rialzo intorno all'1,80% per lo Shenzhen Composite. In positivo anche Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in progresso di circa lo 0,20% (fa ampiamente meglio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una crescita intorno allo 0,70%). Contrazione superiore all'1% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stata dell'1,25% la perdita dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)