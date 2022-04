Dopo un'altra seduta di arretramento per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, deprezzatosi di un deciso 2,22% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in negativo è stata confermata.

Dopo un'altra seduta di arretramento per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, deprezzatosi di un deciso 2,22% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in negativo è stata confermata. Principale fattore ribassista sono le dichiarazioni della Federal Reserve (Fed), anche se l'aggressivo cambio di passo che emerge dai verbali del meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di 15-16 marzo era stata ampiamente anticipato. Forse l'aspetto più inatteso è l'ammontare della riduzione del bilancio della Fed di circa 95 miliardi di dollari al mese, quasi il doppio rispetto all'ultima volta che l'istituto centrale aveva dovuto intervenire. E in Asia crescono i timori per l'impatto che la stretta monetaria aggressiva degli Usa potrebbe avere sull'economia della regione, che già deve confrontarsi con la nuova impennata di contagi da Covid-19. Il risultato è un declino superiore all'1% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è poco mosso a fronte di un moderato rafforzamento dello yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde un netto 1,69% (andamento simile per l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dell'1,56%). Sul fronte macroeconomico, l'indice anticipatore del Giappone è sceso in febbraio su base preliminare a 100,9 punti dai 102,5 punti della lettura finale di gennaio, restando comunque per il dodicesimo mese consecutivo sopra la soglia di 100 punti. L'indice di coincidenza, che sintetizza lo stato attuale dell'economia, è invece calato a 95,5 punti dai 95,6 punti precedenti.

In Cina i ricavi del settore del turismo sono saliti "solo" del 39,2% rispetto al 2019 durante il ponte di Qinming. Il dato registrato nello scorso fine settimana, durato quattro giorni per la celebrazione del Giorno degli antenati, segna un netto rallentamento rispetto al rimbalzo del 56,3% delle festività del Capodanno lunare (sempre a confronto con il 2019). A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa lo 0,60% entrambi, contro un declino intorno all'1,50% per lo Shenzhen Composite. In negativo anche Hong Kong: l'Hang Seng segna infatti un ribasso di circa lo 0,60% (e l'andamento è sostanzialmente uguale per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). A Seoul è ampiamente superiore all'1% la contrazione del Kospi, mentre a Sydney è stata dello 0,63% la flessione dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)