Dopo una partenza d'ottava in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq Composite, deprezzatosi del 2,26% lunedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza ribassista è proseguita. L'euro si muove intorno alla parità sul biglietto verde: l'ultima volta che era sceso sotto al dollaro era stato il 15 luglio 2002. Se i timori di una recessione sembrano allontanarsi, in attesa della nuova tornata di trimestrali della Corporate America (giovedì e venerdì toccherà a quasi tutte le big del credito a stelle e strisce, da Jp Morgan Chase & Co. a Citigroup), a fare paura è ancora il Covid-19 con nuovi lockdown in Cina, compreso nel cruciale (per il commercio globale) hub di Shanghai. E la tendenza negativa viene confermata dalla perdita di circa l'1,40% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso, che si muove sui minimi degli ultimi due anni.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,20% a fronte di un marginale indebolimento dello yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde l'1,77% (andamento appena migliore per l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dell'1,64%). Sul fronte macroeconomico, in giugno i prezzi alla produzione hanno registrato in Giappone una crescita del 9,2% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 9,3% della lettura finale di maggio (e al 9,8% di aprile) ma sopra all'8,8% del consensus di Reuters. Su base sequenziale l'indice è invece salito dello 0,7% contro lo 0,1% di maggio (1,3% in aprile) e lo 0,5% stimato dagli economisti.

Tutte in negativo le piazze cinesi. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa lo 0,80% entrambi, contro una flessione intorno all'1,30% per lo Shenzhen Composite. Male anche Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in declino di circa l'1,30% (fa peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una contrazione intorno all'1,60%). Ribasso superiore all'1% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney l'S&P/ASX 200 ha segnato in controtendenza un rialzo in chiusura, per quanto dello 0,06% appena. L'indice della fiducia dell'Australia Westpac-Melbourne Institute Index of Consumer Sentiment è sceso in luglio del 3,0% su base mensile (4,5% il calo di giugno) a 83,8 punti dagli 86,4 punti precedenti (90,4 punti in maggio). L'indice è crollato del 23,0% rispetto al luglio 2021.

(RR - www.ftaonline.com)