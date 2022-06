Dopo un'altra seduta in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi l'S&P 500, deprezzatosi dello 0,75% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza ribassista è stata complessivamente confermata.

Dopo un'altra seduta in negativo per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi l'S&P 500, deprezzatosi dello 0,75% mercoledì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza ribassista è stata complessivamente confermata. Gli investitori guardano ancora con apprensione agli effetti della stretta monetaria della Federal Reserve (Fed). Anche le notizie positive, come i dati sul manifatturiero Usa diffusi martedì, sono visti soprattutto per gli effetti negativi derivanti dai sempre più probabili nuovi aumenti del costo del denaro da parte dell'istituto centrale di Washington. I corsi del petrolio sono in arretramento su riassicurazioni da parte dell'Arabia Saudita sulla produzione, in vista del meeting dell'Organization of the Petroleum Exporting Countries (Opec, l'organizzazione dei 13 maggiori produttori di greggio con riserve provate superiori al 70% del totale mondiale). Il risultato è comunque di una flessione superiore all'1% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è sostanzialmente invariato e il parallelo rafforzamento dello yen sul biglietto verde contribuisce a deprimere la piazza di Tokyo: il Nikkei 225 perde infatti lo 0,16% (fa ampiamente peggio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dello 0,63%). Sul fronte macroeconomico, la base monetaria del Sol Levante è cresciuta in maggio del 4,6% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto al 6,6% di aprile (e al 7,9% di marzo). La base monetaria del Giappone si è attestata lo scorso mese a quota 673.398 miliardi di yen (4.861 miliardi di euro al cambio attuale), in ribasso rispetto ai 688.403 miliardi (4.970 miliardi di euro) di aprile.

In Cina, mentre Shanghai esce gradualmente dal lockdown, le rigide restrizioni per contenere i contagi da Covid-19 sono tornate a Hong Kong, che ha registrato di recente un aumento dei casi. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa lo 0,40% e lo 0,10% rispettivamente, contro un rialzo intorno allo 0,70% per lo Shenzhen Composite. Male Hong Kong: l'Hang Seng scambia infatti in declino di oltre l'1% (e l'andamento è simile per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). A Seoul contrazione superiore all'1% per il Kospi, mentre a Sydney è stata dello 0,80% la flessione dell'S&P/ASX 200 al termine delle contrattazioni.

