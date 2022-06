Dopo un avvio d'ottava in netto recupero per Wall Street (i tre principali indici newyorkesi hanno tutti guadagnato oltre il 2% martedì, successivamente allo stop di lunedì per la celebrazione della festività del Juneteenth), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza ha virato decisamente in negativo, ancora per i timori legati all'elevata inflazione e ai rischi di una recessione globale.

Dopo un avvio d'ottava in netto recupero per Wall Street (i tre principali indici newyorkesi hanno tutti guadagnato oltre il 2% martedì, successivamente allo stop di lunedì per la celebrazione della festività del Juneteenth), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza ha virato decisamente in negativo, ancora per i timori legati all'elevata inflazione e ai rischi di una recessione globale. Il chairman della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell inizierà in giornata la sua periodica testimonianza al Congresso Usa mentre gli investitori aspettano ulteriori indizi sul fatto che un altro aumento dei tassi d'interesse di 75 punti base sia in programma nel meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) di 26-27 luglio. Secondo il consensus di Reuters, la Fed effettivamente alzerà ancora il costo del denaro di 75 punti base il prossimo mese e dovrebbe aumentarlo di 50 punti base in settembre. Improbabile che torni su incrementi di 25 punti base prima di novembre. Il clima ribassista è confermato dal declino intorno all'1,50% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,30% a fronte di un nuovo per quanto moderato indebolimento dello yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde lo 0,37% (fa meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi comunque dello 0,19%). Sul fronte macroeconomico, la volatilità dello yen è stata protagonista nei verbali relativi al meeting della Bank of Japan (BoJ) di 27 e 28 aprile. "Alcuni membri hanno affermato che fluttuazioni eccessive nel mercato dei cambi in un breve periodo di tempo, come quelle osservate di recente, possono generare incertezze sul futuro e rendere più difficile per le aziende formulare i loro piani di business", si legge nei verbali. Anche se, ovviamente, la debolezza della valuta nipponica è stata ritenuta positiva da un membro del board per un'economia come quella del Sol Levante che si basa significativamente sull'export. D'altra parte lo yen debole è anche una nuova sfida per la BoJ perché limita la traballante ripresa economica gonfiando i costi d'importazione di combustibili e materie prime e frenando la domanda interna.

Mentre i corsi del greggio sono in declino (secondo Reuters il presidente Usa Joe Biden dovrebbe chiedere una sospensione temporanea della tassa federale di 18,4 centesimi al gallone sulla benzina), le piazze cinesi sono tutte in netto arretramento. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono infatti circa lo 0,90% e l'1% rispettivamente, contro un declino intorno allo 0,90% anche per lo Shenzhen Composite. Molto male Hong Kong: l'Hang Seng è in ribasso di circa l'1,60% (fa anche peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una flessione di quasi il 2%). Decisa contrazione intorno al 2,50% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dello 0,23% il ribasso dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)