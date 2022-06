Dopo una chiusura d'ottava contrastata per Wall Street (in negativo dei tre principali indici newyorkesi il solo Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi dello 0,13% venerdì), la nuova settimana inizia al ribasso per i mercati asiatici.

Dopo una chiusura d'ottava contrastata per Wall Street (in negativo dei tre principali indici newyorkesi il solo Dow Jones Industrial Average, deprezzatosi dello 0,13% venerdì), la nuova settimana inizia al ribasso per i mercati asiatici. A spaventare gli investitori è ancora la stretta monetaria guidata dalla Federal Reserve (Fed) che punta a frenare l'impennata dell'inflazione ma rischia di trascinare in recessione l'economia globale. Principale fattore rialzista in Asia sono ancora le valutazioni del presidente Usa Joe Biden sulla possibile eliminazione di alcuni dei dazi imposti sulle importazioni dalla Cina dal suo predecessore Donald Trump e i cui effetti si vedono soprattutto sulla capacità di spesa dei consumatori americani. Biden ha per altro dichiarato sabato di avere intenzione di parlare il prima possibile con il presidente cinese Xi Jinping. Il risultato è comunque un declino intorno allo 0,50% per l'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in ribasso di circa lo 0,20% a fronte di uno yen in moderato recupero sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde lo 0,74% (fa poco peggio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dello 0,92%). Sul fronte macroeconomico, la scorsa settimana la Bank of Japan (BoJ) aveva confermato ancora i tassi d'interesse del Sol Levante allo 0,10% in negativo. Il governatore Haruhiko Kuroda ha espresso preoccupazione per lo yen debole e il suo impatto sulle aziende giapponesi, ma ha affermato di non avere piani immediati per cambiare la politica monetaria. Il che comporta un divario in continua crescita tra tassi e rendimenti degli investimenti in Giappone e Usa. Una valuta più debole può sostenere i profitti di grandi esportatori come Toyota Motor ma indica anche un'economia fragile.

La People's Bank of China (PboC) ha mantenuto ancora al 3,70% il loan prime rate annuale, dopo averlo abbassato di 5 punti base in dicembre e di 10 punti base nel gennaio 2021 (in precedenza lo aveva lasciato invariato per diciannove meeting consecutivi). A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni lo Shanghai Composite si muove sulla parità, contro rialzi di circa lo 0,60% e l'1,30% rispettivamente per Shanghai Shenzhen Csi 300 e Shenzhen Composite. Marginale arretramento per Hong Kong: l'Hang Seng scambia infatti appena sotto la parità (e l'andamento è simile per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China). Il Kospi di Seoul è in calo del 2,50% circa, mentre a Sydney è stato dello 0,64% il ribasso dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

