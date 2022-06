Dopo una seduta in decisa frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi ancora il Nasdaq, deprezzatosi del 2,98% martedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in negativo è stata confermata. Come a New York anche in Estremo Oriente il principale fattore ribassista è stato il dato sulla fiducia dei consumatori Usa, scesa sui minimi in 16 mesi a giugno a causa dei timori che l'inflazione elevata possa causare una frenata significativa della ripresa nel secondo semestre del 2022. "Tutto indica crescenti aspettative di un rallentamento, potenzialmente di una recessione per l'economia Usa, forse già quest'anno", ha spiegato a Reuters Carlos Casanova, senior economist di Ubp a Hong Kong. In giornata è atteso l'aggiornamento sul dato del Pil Usa, dopo che la seconda lettura preliminare comunicata in maggio aveva evidenziato una contrazione dell'1,5% sequenziale nel primo trimestre. Il clima ribassista è confermato dalla perdita intorno all'1,50% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso. Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in marginale rialzo a fronte di uno yen in recupero di circa lo 0,10% sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde lo 0,91% (fa poco meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi comunque dello 0,72%). Sul fronte macroeconomico, in giugno l'indice della fiducia dei consumatori è calato in Giappone a 32,1 punti dai 34,1 punti di maggio. In maggio le vendite al dettaglio sono invece cresciute nel Sol Levante del 3,6% annuo, contro il 3,1% della lettura finale di aprile e il progresso del 3,3% del consensus di Reuters. Su base sequenziale rettificata stagionalmente le vendite retail sono aumentate dello 0,6% dopo il rialzo dell'1,0% di aprile.

Tutte in negativo le piazze cinesi. A meno di un'ora dal termine delle contrattazioni Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono infatti circa l'1% entrambi, contro un ribasso intorno all'1,50% per lo Shenzhen Composite. Male Hong Kong: l'Hang Seng è in flessione di circa l'1,80% (fa anche peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con una contrazione ampiamente superiore al 2%). Declino intorno all'1,50% per il Kospi di Seoul, mentre a Sydney è stato dello 0,94% il calo dell'S&P/ASX 200 in chiusura. In maggio le vendite retail sono salite in Australia dello 0,9% mensile come in aprile (1,6% il rialzo di marzo), contro lo 0,4% del consensus. Su base annuale le vendite al dettaglio sono invece rimbalzate del 10,4% contro il 9,6% precedente (9,4% in marzo).

(RR - www.ftaonline.com)