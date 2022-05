Dopo un ennesimo scivolone per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, crollato del 3,18% mercoledì), in scia a un rallentamento solo marginale per i prezzi al consumo in Usa in aprile (l'inflazione è scesa all'8,3% annuo dall'8,5% di marzo), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in negativo è stata confermata.

Dopo un ennesimo scivolone per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, crollato del 3,18% mercoledì), in scia a un rallentamento solo marginale per i prezzi al consumo in Usa in aprile (l'inflazione è scesa all'8,3% annuo dall'8,5% di marzo), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in negativo è stata confermata. L'inflazione che rimane intorno ai massimi di 40 anni non fa che fornire ulteriori spinte alla stretta della Federal Reserve sul costo del denaro. "Almeno due ulteriori aumenti di 50 punti base sono sempre più all'ordine del giorno. E per i mercati azionari questa è davvero la fine dei soldi facili", ha sottolineato Damian Rooney, dell'australiana Argonaut, citato da Reuters. "Probabilmente ci siamo illusi sei mesi fa con l'aumento delle azioni Usa su speranze e preghiere e con la follia delle meme-stock e improvvisamente siamo tornati alla realtà", ha aggiunto. Il clima ribassista è confermato dalla contrazione superiore al 2% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è in rialzo di circa lo 0,20% ma il deciso indebolimento dello yen sul biglietto verde non riesce a sostenere la performance di Tokyo: il Nikkei 225 per infatti l'1,77% (fa meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi comunque dell'1,19%). Sul fronte macroeconomico, in aprile i prestiti erogati dagli istituti di credito del Giappone sono saliti dello 0,9% annuo, contro lo 0,5% di marzo. L'Economy Watchers corrente (sondaggio che determina la fiducia tra i lavoratori nipponici in relazione all'attività economica e permette di anticipare la spesa dei consumatori) è invece cresciuto in aprile a 50,4 punti dai 47,8 punti di marzo.

Nuova crisi del mattone per Pechino. Lo sviluppatore immobiliare Sunac China ha comunicato di non essere stato in grado di effettuare il pagamento di interessi in scadenza su suoi bond, mentre il real estate cinese rimane nella morsa di una stretta creditizia. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 perdono circa lo 0,70% e lo 0,90% rispettivamente, contro un declino intorno allo 0,50% per lo Shenzhen Composite. Molto male Hong Kong: l'Hang Seng segna infatti un flessione superiore al 2% (fa anche peggio l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un ribasso intorno al 2,40%). A Seoul perdita di circa l'1,70% per il Kospi, mentre a Sydney è stato dell'1,75% il ribasso dell'S&P/ASX 200 in chiusura.

(RR - www.ftaonline.com)