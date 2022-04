Dopo una seduta in netta frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi del 2,07% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in negativo è stata sostanzialmente confermata per quanto con un tono più moderato.

Dopo una seduta in netta frenata per Wall Street (peggiore dei tre principali indici newyorkesi il Nasdaq, deprezzatosi del 2,07% giovedì), alla riapertura degli scambi sui mercati asiatici la tendenza in negativo è stata sostanzialmente confermata per quanto con un tono più moderato. A rubare la scena è stato il chairman della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell, che ha confermato quanto l'istituto centrale di Washington si stia spostando verso una politica monetaria maggiormente aggressiva. "Per me è appropriato muoversi un po' più rapidamente e direi che 50 punti base saranno sul tavolo alla riunione di maggio", ha dichiarato Powell. "È assolutamente essenziale ripristinare la stabilità dei prezzi. Le economie non funzionano senza stabilità dei prezzi", ha aggiunto. Secondo il FedWatch Tool di Cme Group è salita al 97,6% la possibilità che la Fed effettivamente aumenti i tassi d'interesse Usa di 50 punti base in occasione del prossimo meeting del Federal Open Market Committee (Fomc) che si terrà il 3-4 maggio. Il clima ribassista è confermato dal declino intorno allo 0,40% dell'indice Msci Asia-Pacific, Giappone escluso.

Sul fronte valutario il Bloomberg Dollar Spot Index, paniere che monitora la divisa americana nei confronti delle altre dieci principali monete, è sostanzialmente invariato a fronte di un recupero intorno allo 0,30% per lo yen sul biglietto verde. A Tokyo il Nikkei 225 perde un netto 1,63% (fa poco meglio l'indice più ampio Topix, deprezzatosi dell'1,19%). Sul fronte macroeconomico, in marzo il tasso d'inflazione è salito in Giappone all'1,2% annuo dallo 0,9% precedente), consolidandosi sui massimi dall'1,4% dell'ottobre 2018. L'inflazione core è invece aumentata allo 0,8% annuo, dallo 0,6% di febbraio, in linea con il consensus di Reuters. In questo caso si tratta della lettura più elevata dallo 0,9% dell'aprile 2019. In aprile l'indice Pmi Jibun Bank del Giappone stilato da Markit (ora sussidiaria di S&P Global) è sceso su base preliminare a 53,4 punti dai 54,1 punti della lettura finale di marzo.

Nei tre mesi allo scorso 31 marzo il tasso di disoccupazione è cresciuto a Hong Kong al 5,0% dal 4,5% registrato nel periodo dicembre-febbraio, contro il 6,8% di un anno prima. A meno di un'ora dal termine degli scambi Shanghai Composite e Shanghai Shenzhen Csi 300 guadagnano circa lo 0,40% e lo 0,30% rispettivamente, contro una flessione intorno allo 0,40% per lo Shenzhen Composite. Contrastata anche la piazza di Hong Kong: l'Hang Seng è infatti in calo di circa lo 0,20% (segno opposto per l'Hang Seng China Enterprises Index, sottoindice di riferimento nell'ex colonia britannica per la Corporate China, con un rialzo intorno allo 0,10%). A Seoul è di circa lo 0,80% la contrazione del Kospi, mentre a Sydney l'S&P/ASX 200 ha perso l'1,57% in chiusura.

